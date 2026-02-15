En el marco de una nueva edición del Clásico Nacional, Chivas derrotó 1-0 en el Estadio Akron de Guadalajara a América con anotación de Armando González. Con este nuevo triunfo, el Rebaño Sagrado mantiene el puntaje ideal tras la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Tras el duelo, Gabriel Milito, entrenador del Rebaño Sagrado, habló en conferencia de prensa sobre el trámite del juego: “Las sensaciones son muy buenas, el equipo hizo un gran partido. Marcamos la diferencia claramente en el primer tiempo y fuimos muy serios en el segundo. A pesar de que América se nos vino encima con su necesidad de empatar, supimos mantener la compostura“

Pese al enorme momento, envió un aviso: “Lo que decimos es que no hay que dejarnos llevar por los elogios. Es cierto que el equipo ha mejorado mucho, pero estamos conscientes de que el verdadero reto sigue siendo mantener este nivel y seguir adelante, especialmente porque aún hay mucho camino por recorrer”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, agregó con su advertencia: “Si no seguimos con ese hambre de superarnos, los elogios se convierten en una distracción. Nosotros sabemos que hay mucho por mejorar, y es por eso que seguimos trabajando con mentalidad ganadora“

Por último, de manera contundente, comentó y envió un mensaje a propios y extraños: “Aún no hemos logrado nada, tenemos que seguir trabajando y concentrados. Los elogios están bien, pero lo importante es lo que podamos conseguir al final“.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por el Clausura 2026?

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional

De cara a la Jornada 7 del certamen nacional, los Rojiblancos estarán jugando ante Cruz Azul el próximo sábado 21 de febrero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en condición de visitante en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

Publicidad

Publicidad

En síntesis