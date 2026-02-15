Es tendencia:
logotipo del encabezado
Clausura 2026

La advertencia de Gabriel Milito tras la victoria de Chivas ante América en el Clásico Nacional

El director técnico argentino habló en conferencia de prensa tras la victoria del Rebaño Sagrado ante las Águilas por el Clausura 2026.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Gabriel Milito habló en conferencia de prensa tras la victoria de Chivas ante América por el Clásico Nacional
© Getty ImagesGabriel Milito habló en conferencia de prensa tras la victoria de Chivas ante América por el Clásico Nacional

En el marco de una nueva edición del Clásico Nacional, Chivas derrotó 1-0 en el Estadio Akron de Guadalajara a América con anotación de Armando González. Con este nuevo triunfo, el Rebaño Sagrado mantiene el puntaje ideal tras la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Publicidad

Tras el duelo, Gabriel Milito, entrenador del Rebaño Sagrado, habló en conferencia de prensa sobre el trámite del juego: “Las sensaciones son muy buenas, el equipo hizo un gran partido. Marcamos la diferencia claramente en el primer tiempo y fuimos muy serios en el segundo. A pesar de que América se nos vino encima con su necesidad de empatar, supimos mantener la compostura

Pese al enorme momento, envió un aviso: “Lo que decimos es que no hay que dejarnos llevar por los elogios. Es cierto que el equipo ha mejorado mucho, pero estamos conscientes de que el verdadero reto sigue siendo mantener este nivel y seguir adelante, especialmente porque aún hay mucho camino por recorrer”.

Tweet placeholder
Publicidad

Además, agregó con su advertencia: “Si no seguimos con ese hambre de superarnos, los elogios se convierten en una distracción. Nosotros sabemos que hay mucho por mejorar, y es por eso que seguimos trabajando con mentalidad ganadora

Por último, de manera contundente, comentó y envió un mensaje a propios y extraños: “Aún no hemos logrado nada, tenemos que seguir trabajando y concentrados. Los elogios están bien, pero lo importante es lo que podamos conseguir al final“.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por el Clausura 2026?

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional

De cara a la Jornada 7 del certamen nacional, los Rojiblancos estarán jugando ante Cruz Azul el próximo sábado 21 de febrero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en condición de visitante en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

Publicidad

En síntesis

  • Gabriel Milito lideró la victoria de Chivas 1-0 ante América en el Estadio Akron.
  • El técnico advirtió que los elogios pueden convertirse en una distracción para sus jugadores.
  • Milito afirmó que el equipo no ha logrado nada y debe mantener la concentración.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la anotación de Armando González ante América
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la anotación de Armando González ante América

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América

Chivas marcó el 1-0 sobre América tras anotación de Armando González
Liga MX

Chivas marcó el 1-0 sobre América tras anotación de Armando González

¿Por qué no juegan LeBron James y Curry en el All-Star Game 2026?
NBA

¿Por qué no juegan LeBron James y Curry en el All-Star Game 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo