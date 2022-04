¡Cosa seria, Andrés Lillini! El entrenador de Pumas no necesitó de padrinazgos ni de declaraciones rimbombantes. Tampoco pretendió que se gasten sumas millonarias para confeccionar su plantel, sino que prefirió apostar a dar confianza a los más jóvenes y a obtener el máximo rendimiento de los elementos que tiene a disposición. El premio para él no es solo la clasificación a la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Es, además, el reconocimiento y el cariño de su grupo de trabajo y de los aficionados.

Los Universitarios buscarán su cuarto título de Concachampions ante el ganador de la serie entre Seattle Sounders y New York City. El portero Alfredo Talavera sabe muy bien cuánto tiene que ver el entrenador con este gran presente. "Estamos sumamente contentos, por el esfuerzo que hace el equipo en cada partido", comenzó diciendo ante la prensa.

"Sabíamos que necesitábamos hacer un partido con mucho orden defensivo y poder hacer daño cuando atacábamos. Todo es mérito de Andrés Lillini. Algunos dicen que es 50 y 50. Otros 80/20. Pero la verdad es que el Profe nos guía demasiado bien. Para mi es uno de los mejores entrenadores, sino el mejor. Lo ha demostrado", agregó.

Y concluyó: "Estoy muy orgulloso con lo que hace el profe, con lo que hacen los chavos. Este es una muestra más de que vamos por buen camino. Hay que vivir el día a día, el momento. El equipo tiene garra. Vamos por más. Soñamos con esa final y con poder ganarla".

¿Qué dijo Andrés Lillini tras el paso a la final?

El entrenador de Pumas fue el que se llevó mayores créditos con la clasificación a la final de la Concachampions, incluso de parte de sus propios futbolistas. En rueda de prensa, no escondió su satisfacción por el logro y el cariño recibido. “Un orgullo a mi persona, increíble de tener este grupo, me hacen feliz a mí, a la directiva y a todo el pueblo de Pumas porque no renuncian ante una adversidad.Este grupo saca la casta ante lo difícil de sostener y lo han hecho desde hace dos años. Lo primero es un orgullo inexplicable, el agradecimiento por lo que hacen. Recuperamos lo que era Pumas y es un sentimiento especial", señaló.