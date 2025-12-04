La Selección Colombiana se prepara para conocer cómo será su camino en la próxima edición de la Copa del Mundo. Este viernes, el conjunto tricolor se enterará cuáles serán sus tres rivales de fase de grupos. Todo el país seguirá de cerca el megaevento más importante del mes de diciembre, que se celebra en los Estados Unidos.

En el sorteo del día de mañana, sin embargo, el cuadro cafetero correrá con desventaja. Es que no será uno de los ‘cabeza de serie’, que son aquellos que integran el bombo 1 y que suelen evitar oponentes de mayor jerarquía. Colombia no tendrá la fortuna de esos seleccionados y tendrá que hacer frente a una zona más complicada.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo no podrán ser parte del primer bolillero, dado que no es país anfitrión ni está en los primeros puestos del Ránking FIFA. Esas dos condiciones son las que cumplen los que sí serán cabeza de serie. Como la Selección Colombiana está fuera del top diez de ese listado, no poseerá privilegios en el sorteo.

Colombia aguarda saber sus contrincantes para el Mundial [Foto: Getty]

Los integrantes del bolillero 1 del sorteo del Mundial 2026 serán, en primer lugar, México, Estados Unidos y Canadá (por ser los países sede de esta edición de la Copa del Mundo). Por otro lado, completarán este bombo España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania (del primero al noveno del mencionado ránking de la Federación Internacional).

Como el resto de los bombos del evento se ordenan por ese mismo listado de selecciones de la FIFA, Colombia irá al bolillero 2, pues se ubica decimotercero en el ranking. De este modo, sí o sí enfrentará a uno de los cabezas de serie en su grupo de la Copa del Mundo. Además, le tocarán un equipo del tercer bombo y uno del cuarto bombo, donde también están los que llegan del repechaje.

¿Cuál es el peor grupo que le puede tocar a Colombia al no ser cabeza de serie?

Dado que no podrá ser parte de los ‘beneficiados’ por el sorteo, la Selección Colombiana podría llegar a integrar una zona con Argentina, Noruega e Italia, en el peor de los casos. El equipo de Lionel Messi y vigente campeón está en el primer bolillero, el equipo de Erling Haaland está en el segundo, y la ‘Azzurra’ podría meterse si gana su plaza en repechaje. Cabe recordar que puede haber dos selecciones de UEFA en un mismo grupo. ¿Evitará un cuadro tan complejo?

