Inter Miami ha ido innovando con el tiempo en su estrategia de fichajes. Mientras que al inicio sólo se dedicaba a contratar jugadores consagrados o de renombre, en los últimos mercados ha modificado su comportamiento. Potenció su área de scouting y puso sus ojos en nuevos talentos, de corta edd y con proyección, que pueden darle frutos a futuro.

Publicidad

Publicidad

En este sentido, el nuevo objetivo de las ‘Garzas’ es una joven promesa de Sudamérica, que se ha destacado en un equipo poco conocido. Lionel Messi podría tener su primer compañero colombiano en la actual plantilla del elenco de Fort Lauderdale. Emisarios del club viajaron a Bogotá para intentar lograr una incorporación muy auspiciosa.

El jugador de Colombia que podría llegar al equipo estadounidense es Kevin Cataño, portero de apenas 22 años y 1,99 metros de altura. El nacido en Medellín defiende hoy el arco del Real Cundinamarca, club de la Primera B de ese país. Inter Miami ha abierto negociaciones formales para intentar hacerse de los servicios del guardameta categoría 2003 para llevárselo a la MLS.

Kevin Cataño, el portero que quiere Inter Miami.

Publicidad

Publicidad

En estos tiempos, Kevin Cataño es el arquero titular de su equipo y se ha destacado mucho este semestre. Es el guardameta con más vallas invictas (23), más atajadas (138) y menos goles recibidos por partido (0.7 promedio) de toda la Liga. Sus estadísticas positivas respaldan la seguridad y confianza que transmite cuando ataja en el campo de juego.

De acuerdo a la información de Pipe Sierra, reconocido periodista colombiano que reveló la noticia, Inter Miami ha presentado una primer oferta formal a Real Cundinamarca. La intención de las ‘Garzas’ es adquirir en forma definitiva la ficha de Kevin Cataño, y firmarle un contrato a largo plazo. Esta es la primera propuesta del extranjero que recibió el arquero, agregó el reportero.

ver también Ni Cruz Azul ni América: el club de la Liga MX al que Miguel Borja ofreció sus servicios

Esta semana se ha podido saber que el equipo de la MLS también indagó en la situación de Guido Herrera, experimentado portero de Talleres (Argentina). Sin embargo, todos los cañones están puestos en la joven promesa colombiana: es que las autoridades de Inter Miami quieren formar y desarrollar un arquero propio desde raíz, tal como lo vienen haciendo con Ríos Novo. ¿Cumplirá Cataño el sueño de todo chico de jugar al lado de Messi?

Publicidad

Publicidad