La Selección Colombiana se floreó en su segunda presentación en esta jornada internacional FIFA, y con una sólida performance goleó por 3-0 a Australia, en el marco de un amistoso de preparación eumbo a la Copa del Mundo. El equipo de Néstor Lorenzo tuvo ratos similares a lo mejor del ciclo y así se despidió del año de la mejor manera.

Los goles llegaron en el segundo tiempo, y la apertura del marcador no podía tener a otros nombres como protagonistas: James Rodríguez y Luis Díaz encaminaron el triunfo de la ‘Tricolor’ ante los ‘Socceroos’, con tantos a los 76 y 89 minutos de partido. En el cierre del encuentro, Jefferson Lerma liquidó todo en el tiempo adicionado.

Los dos futbolistas más determinantes que tiene Colombia, el ’10’ mago y el ‘7’ bravo, van por el récord de una leyenda del país. Con sus respectivas conquistas en el amistoso de este martes, el enganche que actualmente busca equipo y el crack del Liverpool se pusieron al acecho en una carrera por alcanzar una marca emblemática para los cafeteros.

El festejo de James y Lucho tras sus goles [Foto: Getty]

Gracias a sus anotaciones ante Australia, James y Lucho se metieron de lleno en la pelea por el ránking de máximos goleadores históricos de la Selección. Actualmente, el liderato de ese prestigioso listado de emblemas de Colombia lo encabeza el infalible Radamel Falco García, que ostenta 36 goles con la escuadra nacional, pero ellos lo siguen bien de cerca.

En el caso del enganche, James Rodríguez ya se ubica en el 2° lugar con 31 goles en total con la playera del seleccionado colombiano. De este modo, quedó a sólo cinco anotaciones de distancia de Falcao, una marca que tranquilamente podría alcanzar en 2026, considerando que el ahora ex-León será parte de la próxima Copa Mundial de la FIFA en México, Canadá y Estados Unidos.

Por su parte, en el escenario del extremo, Luis Díaz se coloca en el 4° puesto con 21 tantos en total con los colores de su país. El guajiro se estacionó a quince goles de distancia de Falcao y a diez de James, pero con seis años de edad menos que el propio Rodríguez. En 2026, con un intenso calendario de selección, buscará acercarse lo máximo posible y adentrarse en la historia.

El gol de James Rodríguez para el 1-0 de Colombia ante Australia:

El gol de Luis Díaz para el 2-0 de Colombia ante Australia: