El futbol colombiano se ha posicionado en los últimos tiempos como uno de los de crecimiento más exponencial en el mundo, con múltiples talentos cruzando el Atlántico y llegando a Europa para ganarse un lugar entre los mejores del planeta. Poco a poco, toda la riqueza local se va haciendo su espacio en la elite y eso a futuro también impactará en el seleccionado nacional.

Publicidad

Publicidad

Uno de los jugadores que en la actualidad representan de mejor manera a Colombia en el Viejo Continente está siendo Daniel Muñoz, lateral derecho de 29 años que milita en el Crystal Palace. Recientemente, el nacido en Amalfi no sólo ha logrado llevar su propio nivel individual por las nubes, sino que ha sido clave en lo colectivo y ayudado a su equipo a hacer historia en Inglaterra.

Su desarrollo en la marca pero sobre todo su mejora en la participación de las jugadas y construcciones ofensivas, han llevado al defensa de la escuadra tricolor a que muchos clubes importantes posasen sus ojos sobre él de cara al futuro. El surgido en Águilas Doradas ya cuenta con una vidriera considerable y el próximo salto en su carrera profesional podría estar más cerca de lo pensado.

Crystal Palace podría perder a Daniel Muñoz en invierno [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

En este contexto, desde el entorno del futbolista han filtrado los equipos que se han interesado en las semanas pasadas en hacerse de los servicios del marcador de punta. Aunque no pueden realizar ofertas porque el mercado de fichajes se encuentra cerrado, hay tres clubes de primer nivel del futbol europeo que han realizado sondeos a Crystal Palace preguntando condiciones para el invierno.

Según dio a conocer el periodista colombiano Julian Capera, con línea directa con allegados a Daniel Muñoz, PSG, Manchester City y Chelsea son los tres pretendientes que le han surgido al lateral derecho. Si bien es cierto que también ha existido interés del Barcelona, esos clubes cuentan con una economía más sólida como para afrontar una transferencia desde el Palace.

ver también Cruz Azul revela la lesión de Kevin Mier y expone a ‘Coco’ Carrasquilla con un duro comunicado

Cuánto dinero vale Daniel Muñoz en Crystal Palace:

Hasta el momento, el equipo de la Premier League no le ha puesto precio públicamente a su habitual ‘4’ titular. Sin embargo, de acuerdo a la plataforma Transfermarkt, su cotización ronda los 25 millones de euros, siendo alta pero inferior a otros que juegan en su posición en la liga, sobre todo por una cuestión etaria (ya está a un paso de los treinta años y el valor de mercado cae).

Publicidad

Publicidad

Los números de Daniel Muñoz en Crystal Palace:

Desde su arribo al futbol inglés, el colombiano lleva disputados 81 encuentros en total, con un aporte directo de 8 goles y 14 asistencias. Esto es, ha estado involucrado directamente en ¡22! anotaciones del equipo en su estadía en el club, un número muy elevando considerando que se trata de un defensor y no de un mediocampista o delantero. En las ‘Águilas’ tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028, pero en enero podría adelantarse su salida. ¿Quién se lo queda?

ver también No solo Julián Quiñones: el fichaje estrella que negocia Tigres UANL para el Clausura 2026

En síntesis:

Daniel Muñoz , lateral derecho colombiano de 29 años, podría dejar Crystal Palace en el próximo mercado de fichajes.

, lateral derecho colombiano de 29 años, podría dejar en el próximo mercado de fichajes. Su cotización actual según Transfermarkt ronda los 25 millones de euros .

. PSG, Manchester City y Chelsea son los tres clubes que sondearon al Palace por el marcador de punta.

Publicidad