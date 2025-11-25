Cuando se conoció la partida de Luis Díaz, el grupo de fanáticos y periodistas detractores que el guajiro tenía en Inglaterra celebró su despedida. Sin embargo, ocurrió lo que el futbolero común podía imaginar: Liverpool perdió toda la chispa que le daba el colombiano y en la actualidad, atraviesa una seria crisis futbolística a la cual hace meses no le encuentra escape.

Para colmo, desde entonces, no sólo es que las cosas le han ido para mal al equipo de la Premier League, sino que el delantero se ha adaptado a la perfección a Bayern Múnich, dejando números impactantes en poco tiempo. 16 participaciones directas en goles en 18 partidos señalan lo sencillo que le ha sido a un jugador con tanto talento pasar de un equipo grande a otro.

Si bien en las primeras semanas de la temporada todo Liverpool había ‘olvidado’ a Luis Díaz por la llegada de Florian Wirtz en una cifra récord, con el paso de los partidos quedó evidenciada la influencia que tenía el colombiano. A tal punto se ha llegado que en las últimas horas,los ‘Reds’ han finalmente admitido su error de dejar ir al guajiro, que tantas alegrías les había dado con anterioridad.

Slot se quitó de encima a Luis Díaz y hoy lo extraña [Foto: Getty]

La despedida de Lucho Díaz de Liverpool, más allá de las formalidades, no se había dado de la mejor manera detrás de escena: hubo una ‘operación desgaste’ de la directiva contra el atacante. Ofertas de renovación de contrato con condiciones irrisorias, demoras en las respuestas, pláticas estancadas y poco trato poco cordial terminaron precipitando la decisión del nuevo crack de Bayern Múnich.

Como el futbol se ocupa de colocar todo en su lugar, a Arne Slot, que ‘prescindió’ del guajiro porque “no se adaptaba a su sistema”, hoy le piden su cabeza. El entrenador de Liverpool había tomado un equipo golpeado tras la salida de Klopp y una mala temporada, pero al asumir ganó la Premier League de punta a punta; sin embargo, eso no fue suficiente: un decepcionante inicio de semestre con terribles resultados ponen su continuidad al borde del precipicio…

Liverpool reconoce su error con Luis Díaz y toma decisión al respecto:

El trancurso del tiempo y un análisis interno llevaron a las autoridades a la valoración real de lo que aportaba el colombiano dentro del campo. Por ese motivo, desde Europa se ha conocido que el club ha comenzado a buscar en el mercado un ‘Luis Díaz 2’, un delantero extremo desequilibrante y que tenga goles y asistencias en su aporte habitual, para intentar recuperar el ‘fuego’ del ataque de Liverpool.

En ese sentido, Sacha Tavolieri, reconocido periodista especialista en ventanas de transferencias de jugadores, ha revelado que el equipo inglés ha iniciado conversaciones por Bradley Barcola, joven atacante que milita en el París Saint-Germain. Si bien es un futbolista importante en el PSG, en Liverpool consideran que podrían darle un rol más preponderante y titularidad e intentarán lograr su contratación con una operación de relevancia este próximo mercado. Si tan solo no hubiesen dejado ir a Luis Díaz en un primer momento…

En síntesis: