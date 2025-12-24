En el Apertura 2025 el conjunto de Cruz Azul Femenil logró lo impensable y con un plantel un tanto limitado, pudo llegar a la Semifinal de la Liga MX por primera vez en la historia, pero precisamente fue el conjunto de Tigres quien terminó por eliminar a la escuadra celeste en ese momento, por lo que Diego Testas prepara un equipo más competitivo.

De esta manera, la escuadra de La Máquina logró tener un mejor nivel y de nueva cuenta empatizar con la afición para que ahora incluso les hicieran un espacio especial para ellas en el Estadio Centenario en Cuernavaca, por lo que la escuadra tendrá que jugar sus duelos de local allá con la idea de que tengan una nueva afición.

¿El fichaje de Cruz Azul Femenil?

De acuerdo con el propio técnico de las celestes, estaría por fichar a Uchenna Kanu, la exfutbolista que levantó un título de Liga MX Femenil con Tigres sería uno de los deseos de la plantilla de Cruz Azul para el Clausura 2026, por lo que comenta que la propia directiva está trabajando para poder concretar su llegada al equipo de La Noria.

De igual forma, la fuente menciona que en los próximo días estarán viendo los detalles para que la futbolista africana esté de regreso en la Liga MX Femenil, sobre todo para que pueda conseguir ahora sí llegar a una final, aunque cabe mencionar que ahora la competencia estará más reñida y requieren de estos fichajes.

¿Quién es Uche?

Uchenna Grace Kanu es delantera y recientemente jugó en el Racing Louisville de la National Women’s Soccer League de Estados Unidos. Forma parte del seleccionado nacional de Nigeria, jugó en el Sevilla y el Linkkopings FC y en 2021 se convirtió en la primera futbolista africana en jugar en México con Las Amazonas.

