Han pasado casi dos semanas desde que el Club América Femenil perdió la Final de la Liga MX contra Tigres. Ahora, ambas escuadras fueron consideradas para el World Sevens Football, por lo que los dos clubes están en la semifinales del torneo de Fut 7 y tendrán que verse las caras de nueva cuenta en una instancia decisiva.

Publicidad

Publicidad

Este sábado, el equipo azulcrema consiguió su pase luego de empatar hoy ante San Diego Wave y perder en la tanda de penales y luego vencer a Deportivo Cali por un marcador de 3-0: fue así que se quedaron con su pase a la siguiente ronda para ahora medirse ante la Amazonas que también tras sus duelos de hoy llegaron a esta ronda.

El cuadro de Tigres empató el duelo ante el KC Current con un resultado de 2-2; de esta manera en su segundo enfrentamiento del día tras perder en tanda de penales en esta ocasión venció a Flamengo también con un 3-0, ahora serán los conjuntos mexicanos quienes se midan y en la otra semifinal va San Diego Wave ante Flamengo.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Tigres Femenil?

El duelo entre estas dos escuadras será precisamente el día de mañana, domingo 7 de diciembre de 2025 a las 10:30 horas centro de México. Ahí sabremos si el América pudo conseguir la revancha después de aquella Final del Apertura 2025. Este duelo será transmitido por DAZN, por lo que es la única manera de poder seguir el encuentro.

Publicidad

Publicidad

Quien resulte victoriosa de este duelo tendrá que esperar a la ganadora de la siguiente semifinal; mientras que los equipos perdedores se tendrán que medir en un duelo previo; es decir que el de las perdedoras será a las 14:00 horas del centro de México; mientras que el de las ganadoras será a las 15:30 horas del centro de México.

ver también ¿Cómo quedó el palmarés de la Liga MX Femenil tras la victoria de Tigres UANL sobre América?

En síntesis