Aunque la Liga MX Femenil ha mejorado en algunos aspectos como jugar la final entre Tigres y América en jueves y domingo, mas no viernes y lunes; aún se tiene una deuda pendiente en el tema de transmisiones, aunque había un crecimiento en este tema con la posibilidad de que varios equipos tuvieras televisoras, algunos problemas terminaron por afectar.

La mayoría de los partidos femeniles se transmitía por Tubi y en el canal de la propia Liga, sumándose incluso TUDN; el problema que se generó en Fox Sports hizo que se convirtiera en el único equipo en llegar a la Final que no sería transmitido por televisión abierta en este Apertura 2025, por lo que la afición comenzó a reclamar.

Y es que el hecho de que transmita en casa el equipo que está peleando la final a los aficionados del América Femenil no les gustó, ya que en caso de caer han llegado a apagar las luces e incluso a cortar la transmisión. Es por ello que en esta ocasión que va por el canal oficial de Tigres Femenil hay quienes han abogado porque esto no sea así.

Liga MX Femenil le da el “sí” a Miguel Layún

Ante dicho tema, este martes Miguel Layún, quien transmite los partidos del América varonil ha pedido incursionar en el femenil y al ser las Águilas uno de los equipos que llegó a este Final está dispuesto a adquirir los derechos, puesto que publicó una petición a la propia Liga y a Mariana Gutiérrez, presidenta de la misma.

La respuesta parece ser favorable, aunque se desconoce si sólo sería el encuentro en casa de las azulcremas o también la vuelta, puesto que ya ha tenido duelos de la varonil en Monterrey. Además, ha buscado analizar con diferentes expertos en el tema en cada una de las transmisiones, puesto que son las principales quejas de los y las aficionadas de la Liga MX Femenil.

Aunque aún no se confirma, parece que con la respuesta es un hecho que tendrá la oportunidad de transmitir esta Final. Además apuntó a que le gustaría darle más visibilidad al futbol femenil y apoyar en el siguiente torneo con estas transmisiones podría ser una realidad. Hay que recordar que el último partido que él jugó como futbolista profesional fue un América vs Tigres en 2023, por lo que tiene la intención de que las azulcremas salgan campeonas como él en esa ocasión.

En síntesis