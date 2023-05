Luego de varias semanas llenas de rumores, Carlos Salcedo se convirtió en refuerzo de Cruz Azul y se sumará a la pretemporada con el equipo. La intención de Ricardo Ferretti era jerarquizar la defensa, por lo que el club se movió rápido para cerrar al central de 29 años. El futbolista llegó proveniente de Juárez a cambio de casi 4 millones de dólares.

La realidad es que ‘La Máquina’ ha tenido un Clausura 2023 un tanto irregular, ya que perdieron en el repechaje ante Atlas. Por lo tanto, el plan de la institución es hacer un gran mercado de fichajes para ser protagonistas en el Apertura 2023. Y no hay dudas de que la llegada de Salcedo servirá como un gran trampolín para la plantilla.

Hace algunas horas que el ‘Titán’ arribó a la Ciudad de México para finiquitar su traspaso al Cruz Azul. Aún así, el futbolista ya habló como jugador del club: “Es un sueño, La verdad es que no me la creo. Estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución, sé lo que conlleva estar acá. Siempre me visualicé jugando en un equipo de la capital desde niño”.

“Lo importante es que la afición siempre esté ahí. Me ha tocado enfrentarlos mucho de rival, es una afición que se mete mucho con el equipo y espero que este tiempo que pueda estar siga disfrutando de la afición”, agregó el defensor proveniente de Bravos.

Más allá de que la salida de Ramiro Funes Mori fue algo que despertó cierta polémica, la llegada de Salcedo tapó cualquier tipo de hueco. Está claro que Juárez no ha tenido un buen campeonato, pero aún así, el ‘Titán’ ha logrado destacarse como uno de los mejores zagueros de la liga.