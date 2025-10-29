Las alineaciones de Racing Club vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores 2025

Este miércoles 29 de octubre se define al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. Racing Club y Flamengo se enfrentan en Buenos Aires por lo que será la vuelta del enfrentamiento entre ambos, en un partido que comienza a las 18:30hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Por el lado del conjunto argentino, no disputó ningún partido este fin de semana en el torneo local, por lo que llegará más descansado que Flamengo. Racing perdió en la ida por 1-0 con el club brasileño, por lo que deberá ganar por al menos un gol para igualar la serie.

ver también Pronósticos Racing Club vs Flamengo: el sueño de la final se define en el Cilindro

Con respecto al Mengao, el equipo dirigido por Filipe Luís viene de perder por 1-0 con Fortaleza el sábado pasado. Flamengo jugó con mayoría de titulares en dicho partido debido a que está luchando por el título. El conjunto brasileño buscará sostener la ventaja o ampliarla para volver a disputar una nueva final de Copa Libertadores.

La probable alineación de Racing Club

Facundo Cambeses

Gastón Martirena

Nazareno Colombo

Marcos Rojo

Gabriel Rojas

Agustín Almendra

Juan Nardoni

Matías Zaracho

Tomás Conechny

Santiago Solari

Adrián Martínez

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Flamengo

Agustín Rossi

Guillermo Varela

Léo Ortiz

Léo Pereira

Alex Sandro

Jorginho

Saúl

Gonzalo Plata

Giorgian De Arrascaeta

Jorge Carrascal

Bruno Henrique

En síntesis