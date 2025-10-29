Las alineaciones de Racing Club vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores 2025

Este miércoles 29 de octubre se define al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. Racing Club y Flamengo se enfrentan en Buenos Aires por lo que será la vuelta del enfrentamiento entre ambos, en un partido que comienza a las 18:30hs (CDMX).
Por el lado del conjunto argentino, no disputó ningún partido este fin de semana en el torneo local, por lo que llegará más descansado que Flamengo. Racing perdió en la ida por 1-0 con el club brasileño, por lo que deberá ganar por al menos un gol para igualar la serie.
Con respecto al Mengao, el equipo dirigido por Filipe Luís viene de perder por 1-0 con Fortaleza el sábado pasado. Flamengo jugó con mayoría de titulares en dicho partido debido a que está luchando por el título. El conjunto brasileño buscará sostener la ventaja o ampliarla para volver a disputar una nueva final de Copa Libertadores.
La probable alineación de Racing Club
- Facundo Cambeses
- Gastón Martirena
- Nazareno Colombo
- Marcos Rojo
- Gabriel Rojas
- Agustín Almendra
- Juan Nardoni
- Matías Zaracho
- Tomás Conechny
- Santiago Solari
- Adrián Martínez
La probable alineación de Flamengo
- Agustín Rossi
- Guillermo Varela
- Léo Ortiz
- Léo Pereira
- Alex Sandro
- Jorginho
- Saúl
- Gonzalo Plata
- Giorgian De Arrascaeta
- Jorge Carrascal
- Bruno Henrique
En síntesis
- El partido de ida de la semifinal lo ganó Flamengo por 1-0 al equipo de Racing Club.
- Flamengo llega al encuentro tras perder 1-0 con Fortaleza en su liga el sábado pasado.
- Santiago Sosa en Racing y Pedro en Flamengo son las dos bajas más significativas para la vuelta.