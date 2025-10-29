El Flamengo tendrá una enorme prueba esta noche en Avellaneda: se encuentra ante el desafío de llegar a su ¡tercera final en siete años! en la Copa Libertadores de América. Para poder alcanzar ese objetivo, los brasileños visitarán suelo argentino y tendrán que salir vivos de la cancha de Racing, en lo que será la vuelta de la semifinal de esta edición 2025.

El juego de ida de la serie de semifinales finalizó con victoria del ‘Mengao’ por 1-0 ante la ‘Academia’, gracias al tanto agónico de Marcos Rojo en contra. Considerando la jerarquía del elenco celeste y blanco, se trata de una diferencia muy corta y no será sencillo para los rojinegros sostener durante noventa minutos la ventaja conseguida en Río de Janeiro.

Para colmo, a la dificultad del compromiso de este miércoles, el Flamengo le ha agregado un obstáculo adicional: no podrá contar con el intratable Pedro, goleador del elenco brasileño. El centrodelantero y ‘killer’ del conjunto visitante no sólo quedó fuera del equipo titular para esta noche, sino que tampoco ocupará un lugar en el banco de suplentes junto a Filipe Luis.

Flamengo, sin Pedro para visitar Avellaneda [Foto: Getty]

La ausencia del emblemático artillero de los rojinegros nada tiene que ver con una decisión técnica: el atacante sufrió una fractura en el antebrazo, que le apareció en los estudios médicos precisamente luego del partido de ida de la serie de semifinales ante Racing. En una acción desafortunada se produjo el incidente, que lo marginará de la revancha por un lugar en la final.

De acuerdo a lo reportado por el parte médico de Flamengo, Pedro tendrá para cuatro semanas de recuperación por lo menos, y se perderá los próximos cinco encuentros del ‘Mengao’, entre todas las competiciones. Eso sí, en caso de clasificar Flamengo a la final de la Copa Libertadores, el goleador llegaría con lo muy justo para afrontar el duelo decisivo por el título continental.

Con la ausencia de Pedro, la probable alineación de Flamengo para el juego de esta noche ante Racing es la siguiente: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Saúl Ñíguez, Érick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal; Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata. De este modo, el rubro-negro volvería a jugar con un ‘falso nueve’ sin una referencia de área concreta. ¿Le rendirá?

