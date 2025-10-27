Es tendencia:
logotipo del encabezado
PUMAS

La primera respuesta de Martín Anselmi tras el llamado de Pumas UNAM

El equipo universitario se habría comunicado con el entrenador argentino y ya tendría una respuesta en medio de la crisis de Efraín Juárez.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Martín Anselmi estaría en charlas con Pumas.
© Getty ImagesMartín Anselmi estaría en charlas con Pumas.

Se esperaba muchísimo de la temporada de Pumas UNAM en esta segunda mitad del año. El equipo se había reforzado muy bien y también se hizo una limpieza importante para el Apertura para poder soñar con la posibilidad de ser campeones.

Publicidad
Polémica en Pumas: José Ramón Fernández lanza fuerte crítica a Aaron Ramsey

ver también

Polémica en Pumas: José Ramón Fernández lanza fuerte crítica a Aaron Ramsey

Sin embargo, los dirigidos por Efraín Juárez no estuvieron a la altura de las circunstancias y será muy difícil que puedan soñar con la clasificación al Play-In en el torneo. A falta de dos jornadas, se encuentran a dos puntos, pero con este nivel no podrán cumplir el objetivo.

La última victoria de Pumas fue en la jornada siete tras golear por 4-1 a Mazatlán y desde ese entonces llevan ocho encuentros sin conocer la victoria. Pese a esto, soñarán con estar en la próxima fase hasta el final y dependerá de sus resultados pero también de otros encuentros.

El futuro del entrenador, Efraín Juárez, es una incógnita y no se sabe que pasará con él una vez que termine la temporada. Los aficionados empiezan a cansarse y muchos creen que ya cumplió un ciclo en la institución a pesar de que un principio confiaban en él.

Publicidad

En las últimas semanas, comenzó a circular un fuerte nombre para que se haga cargo del banquillo del club universitario: Martín Anselmi. El argentino con pasado en Cruz Azul, actualmente está sin trabajo tras ser despedido de Porto después del Mundial de Clubes.

La curiosa declaración de Efraín Juárez tras el empate con León que profundiza la crisis de Pumas

ver también

La curiosa declaración de Efraín Juárez tras el empate con León que profundiza la crisis de Pumas

Martín Anselmi habló tras el interés de Pumas

Según lo que informaron en W Deportes, ya hubo un primer contacto entre la directiva de Pumas y Anselmi. La misma fue muy positiva pero el DT no quiere intervenir en el trabajo de Efraín Juárez, por lo que volverían a hablar una vez que termine la temporada y se defina el futuro del equipo como también del entrenador mexicano.

Publicidad

En síntesis

  • El entrenador Martín Anselmi es un candidato a dirigir a Pumas UNAM para la próxima temporada.
  • Martín Anselmi no tiene trabajo tras su despido del Porto después del Mundial de Clubes.
  • La directiva de Pumas tuvo un primer contacto con Anselmi, pero no hablarán hasta el final de temporada.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Martín Anselmi y el club mexicano que lo tentaría tras su adiós a Cruz Azul
Liga MX

Martín Anselmi y el club mexicano que lo tentaría tras su adiós a Cruz Azul

Revelan que Martín Anselmi fue ofrecido en Pumas: los detalles
Pumas de la UNAM

Revelan que Martín Anselmi fue ofrecido en Pumas: los detalles

León busca DT: el polémico candidato que analiza Grupo Pachuca para suplir a Berizzo
Liga MX

León busca DT: el polémico candidato que analiza Grupo Pachuca para suplir a Berizzo

Se filtró el tercer uniforme que la Selección Mexicana usaría en el Mundial 2026
Selección Mexicana

Se filtró el tercer uniforme que la Selección Mexicana usaría en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo