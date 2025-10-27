Se esperaba muchísimo de la temporada de Pumas UNAM en esta segunda mitad del año. El equipo se había reforzado muy bien y también se hizo una limpieza importante para el Apertura para poder soñar con la posibilidad de ser campeones.

Sin embargo, los dirigidos por Efraín Juárez no estuvieron a la altura de las circunstancias y será muy difícil que puedan soñar con la clasificación al Play-In en el torneo. A falta de dos jornadas, se encuentran a dos puntos, pero con este nivel no podrán cumplir el objetivo.

La última victoria de Pumas fue en la jornada siete tras golear por 4-1 a Mazatlán y desde ese entonces llevan ocho encuentros sin conocer la victoria. Pese a esto, soñarán con estar en la próxima fase hasta el final y dependerá de sus resultados pero también de otros encuentros.

El futuro del entrenador, Efraín Juárez, es una incógnita y no se sabe que pasará con él una vez que termine la temporada. Los aficionados empiezan a cansarse y muchos creen que ya cumplió un ciclo en la institución a pesar de que un principio confiaban en él.

En las últimas semanas, comenzó a circular un fuerte nombre para que se haga cargo del banquillo del club universitario: Martín Anselmi. El argentino con pasado en Cruz Azul, actualmente está sin trabajo tras ser despedido de Porto después del Mundial de Clubes.

Martín Anselmi habló tras el interés de Pumas

Según lo que informaron en W Deportes, ya hubo un primer contacto entre la directiva de Pumas y Anselmi. La misma fue muy positiva pero el DT no quiere intervenir en el trabajo de Efraín Juárez, por lo que volverían a hablar una vez que termine la temporada y se defina el futuro del equipo como también del entrenador mexicano.

