Efraín Juárez se encuentra en su peor momento desde su llegada a Pumas. El entrenador de los Felinos ha sido muy criticado en los últimos días no solo por los resultados negativos del equipo sino también por ciertas actitudes suyas que generaron polémica.

El técnico de Pumas fue expulsado en el Clásico Capitalino ante América y su equipo perdió por 4-1, lo que significó su segunda derrota consecutiva en la Liga MX. En este mal presente del club auriazul es que empezó a considerarse la salida de Efraín Juárez y el nombre de Martín Anselmi surgió como un posible reemplazante.

De acuerdo a lo revelado por Carlos Ponce de León, director del Diario Récord, la agencia de representación de Martín Anselmi ofreció al entrenador a distintos contactos en la Liga MX y en este sentido se contactaron con la directiva de Pumas para que sepan que está disponible.

Martín Anselmi en Porto, su último equipo (Getty Images)

Según la fuente mencionada, la directiva de Pumas consultó cuál sería el salario de Martín Anselmi y la respuesta fue de aproximadamente 2.5 millones de dólares anuales. Sin embargo, más allá de considerar la opción del ex técnico de Cruz Azul, solo una catástrofe dejaría fuera del cargo a Efraín Juárez.

La situación de Efraín Juárez

Si bien el entrenador es discutido, Pumas está 10° en el Apertura 2025 y por ahora se ubica en puestos de Play-In. No obstante, los Felinos todavía tienen que disputar seis partidos y todo puede cambiar (para bien o para mal), pero podría decirse que Efraín Juárez se juega su futuro en esta recta final.

Chivas, Rayados, Atlético San Luis, León, Xolos y Cruz Azul son los próximos rivales de Pumas antes del Play-In y la Liguilla. Son todos contrincantes complejos y, de acuerdo a los reportes, Efraín Juárez necesita terminar del puesto 10 en adelante para seguir pensando en construir un futuro en el club auriazul.

