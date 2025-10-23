Es tendencia:
Martín Anselmi y el club mexicano que lo tentaría tras su adiós a Cruz Azul

El entrenador argentino sigue siendo una opción para el futbol mexicano a pesar de su polémica salida de Cruz Azul hace meses atrás.

Por Ramiro Canessa

Anselmi vuelve a ser opción en la liga mexicana.
© Getty ImagesAnselmi vuelve a ser opción en la liga mexicana.

Martín Anselmi había comenzado un proyecto muy interesante en el futbol mexicano, donde esperaba llevar a Cruz Azul a lo más alto del torneo, pero las cosas no terminaron de la mejor manera tras irse en malos términos con la directiva.

El entrenador argentino, que de a poco iba creciendo con sus experiencias exitosas, recibió una oferta irresistible desde Europa y no dudó en aceptarla, ya que representaba una oportunidad única en su carrera. El Porto de Portugal confió en él para la temporada anterior, pero su ciclo en el club portugués fue breve.

Los resultados no fueron los esperados y la directiva optó por su despido tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes, decidiendo apostar por otro estratega para la presente temporada

Tras esta experiencia, Anselmi comenzó a ser vinculado nuevamente con clubes mexicanos en las últimas semanas. Uno de ellos fue Pumas UNAM por el mal momento de Efraín Juárez y ahora surge información sobre un equipo que estaría interesado en él.

¿Quién busca a Martín Anselmi?

“Pues ya te había contado que en Pumas recibieron el CV de un técnico argentino que dejó botado a un club MX, pero que justo van a aguantar a Efra. Ahora otro equipo de nuestra Liga, Necaxa, parece no entender, pues aunque le fue mal con esa fórmula de reciclar estratega a pesar de la salida rompiendo códigos, ahora piensa repetir”, expresó Francotirador, columnista de Récord.

“Me cuentan desde la tierra del agua caliente que Gago se quedará en el timón hasta el fin de este Apertura de pesadilla, pero que la directiva ya tiene en la lista de candidatos a sucederlo a otro ex de malos recuerdos: Anselmi. Así como lo lees. Martín anda de paseo en el Viejo Continente, lo vieron por Italia preparándose para lo que sigue. ¿Lo podrán convencer los Rayos?”, agregó.

