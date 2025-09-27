El Club León cumplió con el insistente pedido de los fanáticos y le puso fin a un ciclo que espiritualmente estaba terminado hace rato: Eduardo Berizzo y el club partieron caminos y el entrenador argentino dejó de estar al frente del primer equipo de ‘La Fiera’. Tras varios meses de malos resultados, se acabó la etapa del ‘Toto’ en el elenco esmeralda.

Durante su estadía en la institución, el estratega dejó un saldo de 15 victorias, 11 empates y 18 caídas, con un 42,42% de efectividad. Aunque el balance final termina siendo altamente negativo, lo cierto es que tuvo un primer semestre casi brillante y un segundo semestre totalmente opuesto, con actuaciones decepcionantes y peores marcadores.

Con la salida de Eduardo Berizzo consumada, la directiva del León comenzó a buscar a su reemplazante. Se trata de una planificación que no estaba pensada, dado que se había imaginado un proyecto a largo plazo con el argentino, al que a mitad de año le habían renovado el contrato. Pero en el futbol los resultados mandan y tendrán que girar el timón.

El polémico candidato que analiza León para reemplazar a Eduardo Berizzo:

Durante la transmisión de Toluca vs. Mazatlán, en la señal de ViX Premium brindaron una información inédita respecto a la sucesión del ‘Toto’: filtraron el nombre del DT con el que ya habrían pláticas iniciales para que se haga cargo de la plantilla, con nombres interesantes por cierto, que buscará recuperarse y meterse en los Playoffs del Apertura.

Según comentaron Raúl Pérez, Marco Cancino y Manuel Barrera en esta pantalla, desde hace días Grupo Pachuca mantuvo conversaciones con Martín Anselmi, intentando seducirlo para que en el corto plazo pudiese sumarse a su proyecto como grupo. El timonel se encuentra libre y sin equipo luego de su fugaz paso por el Porto y está a la espera de ofertas.

Anselmi en el Estadio León, pero como DT de Cruz Azul [Foto: Getty]

De momento, es el único nombre que ha salido a la luz como potencial aspirante al cargo de entrenador de León. Y sin dudas, de avanzarse, podría ser un movimiento polémico en la Liga MX, considerando sus antecedentes y su turbulenta salida del Cruz Azul. Eso sí, pocos pueden negar su capacidad y lo bien que hace jugar a sus equipos.

Mientras resuelve la situación del próximo director técnico, León entrenará esta semana con entrenador interino, para preparar un duelo durísimo: el próximo fin de semana recibirá al Toluca, campeón vigente del futbol mexicano además del nuevo puntero de este Torneo Apertura. Serán días de mucho trabajo para la cúpula dirigencial de ‘La Fiera’.