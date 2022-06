Están por cumplirse tres años del debut del delantero Santiago Giménez en la Liga MX y a sus 21 años de edad está convencido en convertirse la figura en el ataque de la Máquina del Cruz Azul para el torneo Apertura 2022 y también en ganarse un lugar en la selección mexicana para la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Obviamente estoy pensando primero en el club, porque si salen bien las cosas aquí en Cruz Azul la recompensa puede ser la selección, que es lo que todo jugador sueña y anhela", dijo Santiago Giménez, "obviamente ahora que está cerca el Mundial trataremos cada uno de los jugadores de dar nuestra mejor versión para poder mostrarnos".

Desde su debut, Santiago Giménez ha jugado 83 partidos en la Liga MX y ha marcado 15 goles, y antes de cumplir dos años en la primera división con Cruz Azul logró lo que su padre Christian Giménez no pudo lograr en ocho años que jugó para la Máquina: ganar la novena liga en la historia del equipo celeste.

De cara al torneo Apertura 2022, el Cruz Azul busca fortalecer su ataque con la incorporación del delantero argentino Carlos Rotondi. "No estaba enterado de eso", apuntó Santiago Giménez. "Lo único que sé es que tengo que cumplir con mi rol como siempre lo he hecho, apoyando siempre al equipo, dando todo de mí para poder ayudar. Yo no sabía eso, así que obviamente la confianza que te dan los técnicos es muy importante”, agregó.

Luego de que la FIFA aprobara que las selecciones podrán llevar a 26 jugadores para la Copa del Mundo Qatar 2022, en la selección mexicana dirigida por Gerardo Martino se incrementan las posibilidades de ser convocado para Santiago Giménez quien lleva siete partidos y dos goles con la camiseta del Tri.