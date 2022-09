La Máquina presenta varias bajas en defensa, por lo que el Potro se verá en la obligación de hacer un cambio con respecto al once del partido ante Querétaro.

Cruz Azul no ha encontrado la regularidad necesaria para pelear por un boleto al Repechaje en el Torneo Apertura 2022, pero la llegada de Raúl Gutiérrez mantiene viva la esperanza de la Máquina. El Potro debutó con victoria ante Querétaro por 2-1 y ahora busca ratificar la recuperación del equipo con otros tres puntos, aunque presenta bajas sensibles en defensa.

Y es que a la lesión de Juan Escobar se suma la de Luis Abram, por lo que las opciones para conformar la defensa son muy limitadas. La idea era que Ramiro Funes Mori volviera al once inicial pero el argentino todavía no está completamente recuperado y aunque será parte de la nómina de los Cementeros, lo cierto es que su presencia en el once estaría descartada.

Es por eso que el Potro Gutiérrez habría tomado la decisión de darle la oportunidad al canterano Rafael Guerrero, quien acompañará a Julio Domínguez en el centro de la defensa de la Máquina. El resto de la última línea de Cruz Azul se mantendría exactamente igual: Chuy Corona en la portería, Shaggy Martínez por derecha y Jaiber Jiménez por el costado izquierdo.

Guerrero ya suma varios minutos en el Torneo Apertura 2022, pero hasta ahora no ha disputado ningún partido en condición de titular. Su más reciente participación fue en la fecha pasada frente a Querétaro, rival contra el que tuvo la oportunidad de ingresar en la etapa complementaria para reemplazar al lesionado Juan Escobar a los 53 minutos de juego.