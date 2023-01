Cruz Azul no tuvo su debut esperado en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX y apenas rescató un empate en su visita a Tijuana en el Estadio Caliente. Lisandro López abrió el marcador a través de la vía del penal; mientras que Carlos Rodríguez estableció el 1-1 final a los 39 minutos del segundo tiempo.

Este flojo rendimiento cementero no dejó para nada conforme a Raúl Gutiérrez, Director Técnico. El Potro dejó ver su descontento en conferencia de prensa, en donde hizo autocrítica pero también se tomó el tiempo para enfrentar a los periodistas presentes. ¿El motivo? Le preguntaron sobre la situación de Julio César Domínguez...

Raúl Gutiérrez no quiso hablar del Cata Domínguez

Ya todos sabemos qué sucedió con el Cata, quien no formó parte de la convocatoria de La Máquina ante Xolos. Al entrenador le consultaron sobre el defensa, y de manera contundente respondió: "Me parece que hoy es el partido; hoy vengo a una conferencia de prensa a hablar del partido. Si me quieren preguntar del partido, está perfecto. Si no, aquí la terminamos".

"Todo el tema mediático que se hizo con Julio (César Domínguez), que también son situaciones que no se tienen previstas, pero hay que solucionarlas y hoy la gente que entró, con sus altibajos, pero hizo un buen esfuerzo para rescatar un punto que solitos nos complicamos", completó.

Raúl Gutiérrez hizo énfasis en los jugadores ausentes

Además, el Potro habló sobre los elementos que no pudo tener en cuenta: "Desde la pretemporada teníamos a Augusto Lotti y Ramiro Carrera listos para jugar y, por temas administrativos de Argentina, que no pagaron no sé qué; ellos no pagaron y los que pagamos los platos rotos fuimos acá en México. El tema de Uriel (Antuna, su venta a Grecia), hay que cerrarlo esta semana, se tiene que resolver".