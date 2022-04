Después de varios años difíciles y relegado, Ferrari se preparó para volver a los primeros planos y así lo está haciendo en la actual temporada 2022 de la Fórmula 1, la más competitiva de los últimos tiempos. Al cabo de dos Grandes Premios, consiguió un 1-2 en Bahréin con Charles Leclerc y Carlos Sainz, más otro podio en Arabia Saudita, en lo que fue victoria de Verstappen.

Los italianos han logrado tener su mejor monoplaza desde la temporada 2018. En aquel año, Sebastian Vettel ganó cinco competencias en la primera mitad del calendario y lideraba la clasificación, pero después del parón de verano apareció un Mercedes arrollador que los supero. Situación parecida a la del año anterior con el piloto alemán y Hamilton.

Mattia Binotto, director de la Scudería, opinó que el su equipo se encuentra incluso mejor parado que cuatro años atrás, y que tiene todas las condiciones necesarias para mantener su gran ritmo de desarrollo a lo largo del año. Un claro mensaje para sus competidores más directos, Red Bull y Mercedes, comandados por Christian Horner y Toto Wolff respectivamente.

Binotto alarma a Red Bull y Mercedes: Ferrari está de vuelta

"Creo que mantener el nivel de desarrollo a lo largo de una temporada es siempre un reto, no sólo para nosotros, sino para todos los equipos. Creo que para el diseño del coche, hemos mejorado nuestras herramientas, que son las metodologías del túnel de viento, los procesos y el simulador. Y creo que a partir de hoy, estamos mucho mejor preparados en comparación con el pasado para hacer el trabajo adecuado también en el desarrollo", declaró.

De todas maneras, no avisó que las escuderías austríaca y alemana ya han demostrado que pueden reponerse: "Pero es cierto que nuestros competidores son muy fuertes en eso, y demostraron ser muy fuertes mientras que como Ferrari, con las dos últimas oportunidades que tuvimos en el '17 y '18, perdimos un poco de terreno para el desarrollo".

Por su parte, el jefe de Ferrari opinó que el límite presupuestario los invita a optimizar los recursos para encontrar las mejores actualizaciones y llegar bien hacia el final de temporada. En tal sentido, contarán con un alentador paquete de mejoras para el Gran Premio de Emilia Romagna, el cual llegará después de Albert Park.

"En comparación con aquella época, hoy tenemos también un (tope) presupuestario, que influirá en el ritmo de desarrollo y creo que ese es un punto clave, un elemento clave. Mi preocupación es que tenemos que asegurarnos de que tenemos un control adecuado sobre eso porque puede ser un factor de cambio en la lucha por los desarrollos", dijo.

"Creo que no es sólo una cuestión de cuándo vamos a estar listos, sino la cuestión -como he dicho antes- de los límites de presupuesto, para tratar de asegurarnos de que no estamos gastando todo lo que tenemos en las primeras carreras. Así que no esperamos novedades importantes para la próxima carrera de Melbourne, pero en cuanto podamos aportar algo, lo haremos de todas formas", añadió.