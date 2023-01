"Es genial traer a Daniel (Ricciardo) de vuelta a la familia Red Bull. Tiene un enorme talento y un carácter tan brillante. Sé que toda la fábrica está emocionada de darle la bienvenida a casa", fueron las palabras con las que Christian Horner anunció el regreso del experimentado piloto australiano en noviembre del 2022. Su puesto: reserva de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Es extraño que un corredor de tanta jerarquía haya decidido marcharse de McLaren para no tener un asiento en la Formula 1 de cara a la temporada 2023. Pero luego de 11 años seguidos compitiendo al máximo nivel, el oriundo de Perth necesitaba un descanso. Tal es así que, además de abandonar el equipo británico, rechazó la oferta de otro que lo deseaba para el próximo campeonato.

En entrevista con Beyond The Grid, podcast oficial de la F1, Daniel Ricciardo confesó que le dijo que no a la oportunidad de correr para Haas, "filial" de Ferrari, y reemplazar a Mick Schumacher. "Hubo un par de veces en las que se me vinculó (a la escudería italiana), pero sobre un asiento para el año que viene. Guenther (Steiner, jefe de Haas) tendió la mano y otras cosas", reveló el oceánico.

Más adelante explicó su situación: "Se le puede llamar burnout (agotamiento). No tengo miedo de admitirlo ni de decirlo. Todo el mundo tendrá una opinión al respecto, pero en última instancia sé lo que siento y sé lo que quiero. No quiero decir que sea el único piloto que se siente así, pero sí que no soy el deportista normal que utiliza el lema "la práctica hace al maestro". Cuanto más hago, a veces más me pierdo y siento que un descanso puede hacerme volver mejor".

Daniel Ricciardo, contento con volver a Red Bull

A su vez, el australiano reconoció que esta oportunidad le encanta y desempeñará funciones de marketing y comerciales para el equipo. Y con el objetivo de despejar su cabeza de cara al futuro cercano y regresar con la mayor energía posible, ni siquiera sustituirá a Sergio Pérez o Max Verstappen cuando uno de ellos no pueda correr. El encargado será Liam Lawson.