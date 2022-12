En mayo de este 2022, Sergio Pérez firmó la extensión de su vínculo con Red Bull Racing hasta finales de temporada 2024. De esta manera, se aseguró un privilegiado y competitivo asiento en la Formula 1 con el claro objetivo de cumplir su sueño de ser campeón mundial. Aún así, a pesar de tener contrato, está obligado a dar buenos rendimientos domingo tras domingo si no quiere ser despedido...

La presión que genera estar en la escudería austríaca es muy grande. Si Checo da un paso en falso, puede perder su sitio ya que a los directivos no les temblará el pulso para correrlo. Además, recientemente anunciaron la contratación de Daniel Ricciardo, experimentado piloto que llega para ser el reserva del equipo de cara al 2023.

Si bien Christian Horner dejó en claro que el contrato del australiano es muy específico y la dupla seguirá siendo Max-Pérez, los fanáticos mexicanos dudan del verdadero motivo por el que fue fichado. Es por eso que Servus TV le preguntó a Helmut Marko, asesor del equipo y quien no tiene pelos en la lengua, si este movimiento es para presionar al azteca.

"No", contestó de manera contundente. Más adelante agregó: "Sergio Pérez ha demostrado que puede conducir a un nivel muy alto. Si por una vez Max (Verstappen) no está allí, estará Sergio. Por algo ha ganado dos carreras este año. Si (Ricciardo) tiene que sustituir a alguno lo hará, sabemos que llevará el coche a la meta. Pero repito: no es que queramos presionar a Sergio con esto".

"Hay que recordar: somos un gran equipo. Incluso tenemos el mayor número de patrocinadores de todos los equipos. Eso significa que también tenemos muchísimos compromisos al año, como exhibiciones con coches y apariciones en Estados Unidos. ¿Quién puede hacer eso mejor que Ricciardo con su sonrisa, su shoey y no sé qué más tiene bajo la manga?", sentenció Marko, llevando tranquilidad a Pérez y todos los mexicanos.