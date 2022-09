Sergio Pérez no tuvo su mejor actuación en el Gran Premio de Países Bajos, por lo que su esperanza de campeonato se sigue diluyendo.

En la jornada de este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Países Bajos. En un Circuito de Zandvoort totalmente colmado de fanáticos de Max Verstappen, el piloto local hizo felices a los suyos y les regaló un triunfazo que lo acerca a su Bicampeonato Mundial de Formula 1. Su compañero, Sergio Pérez, se llevó una gran decepción: tan solo pudo ser quinto.

Quedan solamente 7 carreras, por lo que prácticamente una catástrofe deportiva le quitaría el trofeo a SuperMax. Hoy, Checo volvió a dejar pasar una buena oportunidad y todo parece indicar que su objetivo es mantenerse segundo en la tabla de pilotos. Luego de su frustante resultado, el mexicano platicó con la prensa internacional y reconoció un error en particular.

A pesar de que estuvo lejos de destacar en distintas facetas a lo largo del fin de semana, el fanático del América solo hizo autocrítica por una falla: su elección de neumático tras el Safety Car en la vuelta 56. Allí, decidió quedarse con el medio y posteriormente fue rebasado por Carlos Sainz (luego, una sanción hizo que el español quede por detrás).

"Me sentía mejor en neumático medio, pero no para reiniciar. Sin duda el rendimiento del neumático medio lo vimos en Hamilton y era difícil reiniciar debajo del Safety Car y me perjudicó. Al final Carlos Sainz tuvo la penalización y mantuvimos el quinto lugar", explicó Sergio Pérez. Para poner un ejemplo, Max Verstappen cambió a blandos en ese momento y mostró un rendimiento aplastante.

Por último, Checo mencionó el casi accidente que sufre sobre el final. Intentó superar a Sainz, pero el de Ferrari "fue un poco más agresivo de lo esperado"y terminó pisando las gravas. ¿Por qué quería pasarlo si el español ya tenía sanción de 5 segundos? Debido a que su objetivo era Hamilton, quien estaba adelante. "Quería ir por Lewis, que tenía problemas en ese momento", sentenció. Esto casi le cuesta la carrera.