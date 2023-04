Este inicio de temporada de Fórmula 1 nos marcó una pauta: Sergio Pérez y Max Verstappen se disputarán el Campeonato Mundial del 2023. Ambos tienen el privilegio de conducir el mejor monoplaza de la parrilla (RB19) y le están sacando provecho. Luego de tres jornadas, le empiezan a sacar una importante ventaja al resto de competidores y dejan en claro que Red Bull Racing volverá a alcanzar la gloria.

Checo peleó por una oportunidad como ésta durante toda su carrera, y difícilmente tenga una mejor en el futuro. Posee un coche más que competitivo y, en los papeles, sólo tiene un rival: SuperMax. Sí, estamos hablando del mejor del mundo. Pero la realidad es que si el mexicano desea hacer historia de la grande y convertirse en Campeón, tendrá que derrotarlo. Hay algo positivo: ya sabe cómo hacerlo.

En rueda de prensa, Sergio Pérez reveló su gran secreto para derrocar al neerlandés: "Por supuesto, si quiero ganar el campeonato tengo que vencer a Max fin de semana tras fin de semana, y mantener este nivel de consistencia. Se trata de la consistencia de la temporada. Puedes ganar 15 carreras, pero si en las otras carreras te estrellas y o no las terminas y así sucesivamente, no será suficiente".

"Pienso que se trata de alcanzar un nivel de consistencia óptimo y tomarlo carrera a carrera. Tenemos un coche y un paquete muy fuertes, un coche con el que me siento cómodo y con el que estoy trabajando bien. Es un coche que también creo que puedo aprovechar al máximo con la dirección de desarrollo que estamos tomando. Esto es clave para seguir en la lucha a lo largo de la campaña", sentenció Checo.

Ser consistente, esa es la clave para que el piloto mexicano le gane a Max Verstappen y se convierta en el nuevo Campeón Mundial de la Fórmula 1. No le alcanzará con ganar algunas carreras, sino que debe mantenerse en todo momento (son 23 jornadas) en lo más alto y no regalar puntos. Será una lucha durísima, ya que SuperMax no cederá en ningún momento. La pregunta es, ¿es capaz de lograrlo?