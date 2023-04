El vigente bicampeón mundial de la Fórmula 1 aseguró que a Jos, su papá, no le gusta verlo perder, por lo que es entendible que no celebre los éxitos de Checo Pérez.

El Gran Premio de Arabia Saudita, el cual se celebró el 19 de marzo, nos regaló una de las imágenes más polémicas de la temporada. Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull Racing, se llevó el triunfo de manera sólida y dejó en segundo lugar a Max Verstappen, su compañero. Esto no le gustó nada a Jos, padre del neerlandés, y quedó reflejado ante las cámaras de la televisación oficial de la Fórmula 1.

Cuando Checo se acercó a sus ingenieros para celebrar su primera victoria del 2023, Jos quedó metido en el medio y demostró su total desinterés por la alegría del azteca. Simplemente quedó atrapado en el lugar equivocado y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales, por lo que tuvo una gran repercusión en el paddock. Varias semanas después, llegó el momento de que SuperMax lo defienda...

El vigente bicampeón mundial de la F1 decidió ponerle fin a esta polémica, cansado de las constantes críticas a Jos. "Obviamente, mi padre es mi mayor fan. No me gusta perder y a mi padre tampoco. Así es como crecimos, pero siempre muestran las imágenes equivocadas, por supuesto", explicó el neerlandés, atacando a su vez a la prensa y los medios de comunicación.

Más adelante agregó: "Mira: Checo se baja del coche y quiere celebrar con sus mecánicos, lo cual es bastante normal. Pero otro padre no pertenece a esa fiesta, por supuesto. Por lo tanto mi padre no se metió ahí. Creo que algo así es completamente normal, aunque algunas personas no lo vean así. Pero está bien, entonces esas personas simplemente no lo ven así".

"Al fin y al cabo, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y no en lo que piense la comunidad de Twitter", finalizó Max Verstappen, pidiendo que se le deje de dar tanta importancia a lo que circula en las redes sociales. Lo que sí está claro es que su padre no será parte de ninguna celebración de Checo Pérez, el máximo rival de su hijo para esta temporada.