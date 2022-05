El piloto de Ferrari no se baja de la lucha por el título de pilotos de la temporada 2022.

La temporada 2022 de la Fórmula 1 ha comenzado de gran manera para Ferrari, uno de los grandes candidatos a quedarse con los títulos, pero no así para Carlos Sainz, que debió abandonar en los Grandes Premios de Australia y Emilia Romaña, y pudo romper esa mala fortuna en la última fecha disputada en Miami.

De cara al Gran Premio de Barcelona, el piloto español se mostró optimista en poder conseguir su primer triunfo y así prenderse a la lucha por el campeonato. El nacido en Madrid confía en que el Ferrari F1-75 está apto para ganar todos los fines de semana, y dejó reafirmó que su objetivo personal es ser el número uno del año.

"Yo creo que el objetivo este año tiene que ser, aprovechando el buen coche que ha hecho la Scuderia Ferrari que nos permite tener opciones de ganar en cada carrera, ganar e intentar luchar por el campeonato", declaró Sainz en un evento previo al GP de España.

"Es verdad que he tenido dos carreras seguidas muy malas porque los dos ceros en este Mundial van a contar mucho, pero eso no me va a quitar la ilusión de luchar por ganar y conseguir esa primera victoria a la que aspiro y con la que sueño desde pequeño", añadió.

Ilusionado para el Gran Premio de España

Sainz Jr., quiencorrerá en el Gran Premio de España por primera vez para el Cavallino Rampante, dejó ver lo "especial" que será para él: "Lo afronto con mucha ilusión y mucho cariño porque siempre es un GP en el que además he conseguido muy buenos resultados en el pasado. El factor de correr en casa siempre echa una mano y este año es mi primer gran premio en casa como piloto Ferrari con las gradas llenas, así que va a ser muy especial, algo único que voy a recordar toda mi vida. Quiero disfrutarlo al máximo y aprovecharlo".

"En las vueltas de entrada y salida a boxes siempre se te va un ojo a las gradas, siempre tienes un momento para mirar alrededor y ver la cantidad de gente que hay involucrada contigo en que te vaya bien; a mí eso me da mucha motivación, me da ‘buen rollo’, por decirlo de una manera más coloquial. Todo esto da unas buenas sensaciones que te ponen una sonrisa en la cara los tres o cuatro días que estoy en el circuito", concluyó.