"No tenía ritmo, y solo trataba de gestionar los neumáticos para intentar llegar al final porque pese a todo parecía bastante fácil ser segundo. Y sabía que no podía luchar contra Charles (Leclerc), así que no tenía sentido tratar de presionarle. Pero ni siquiera terminamos la carrera. Es bastante frustrante e inaceptable", fueron las crudas palabras de Max Verstappen tras abandonar en el Gran Premio de Australia. Nuevamente, un fallo en su coche lo obligó a retirarse de la pista antes de tiempo y le privó la posibilidad de sumar importantes puntos.

Red Bull Racing ha dado muchísima ventaja a Ferrari en estas primeras tres fechas a pesar de mostrar un nivel competitivo. Charles Leclerc le sacó 41 unidades a Sergio Pérez y 46 a SuperMax, por lo que el equipo austríaco debe achicar el margen de error con inmediatez antes de que sea demasiado tarde. Luego de días intensos de trabajo, los ingenieros identificaron el problema en el monoplaza del neerlandés y todo indica que lo tendrán solucionado para Imola.

Helmut Marko, asesor de la escudería, fue el encargado de comunicar esta extraordinaria noticia que seguramente preocupará a Mattia Binotto y todo Ferrari. "El problema no estaba en la unidad de potencia, sino en el suministro de combustible. La línea de combustible estalló bajo alta presión. Creemos que eso se debe al porpoising", explicó el polémico directivo que tiene Red Bull.

¿Qué quiere decir "porpoising"? Es el rebote que experimentan los coches cuando se encuentra a alta velocidad en las rectas debido al efecto suelo. Muchos equipos están teniendo inconvenientes con esto (Mercedes, por ejemplo), y en el RB18 provocó un vacío en el sistema de combustible. Sin embargo, lo han reconocido a tiempo y estará corregido para el Gran Premio de Emilia-Romaña, por lo que Verstappen no debería preocuparse.

Sergio Pérez, el desafiante de Max Verstappen

Checo, compañero del neerlandés, tiene más puntos en la tabla de pilotos y apunta a llevarse el título esta temporada. "Estoy deseando volver a subirme al coche este fin de semana. Estoy contento con mi rendimiento hasta ahora y subir al podio por primera vez esta temporada en Melbourne fue un paso en la dirección correcta, pero no me detendré ahí, necesito y quiero estar ahí semanalmente para el equipo y para mí mismo",aseguró en las últimas horas.