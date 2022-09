Ferrari sigue siendo víctima de las críticas ya que está dejando una enorme posibilidad de pelear por el campeonato mundial de la Formula 1. Claro, cuentan con un monoplaza más que competitivo y han demostrado en diferentes pistas que son los más rápidos, pero no lo están aprovechando. Una de las razones es el mismo Ferrari, quien a veces pareciera que se autoboicotea para hacerle las cosas sencillas a Red Bull Racing.

¿A qué nos referimos con esto? A algunas estrategias llevadas a cabo por los conducidos por Mattia Binotto y también a varias paradas en boxes que dejaron muchísimo que desear. Es por eso que Nico Rosberg, quien supo ser campeón mundial de la competencia de la mano de Mercedes-AMG Petronas, lanzó una tremenda crítica a los italianos.

"Oh, Dios mío (haciendo referencia a los pitstops). Mattia Binotto sigue diciendo 'No, no, no necesitamos hacer ningún cambio, todo va bien'. ¿Cuándo llegará el día? No es posible que incluso los equipos de Formula 2 o Formula 3 hacen un mejor trabajo en su estrategia y en los pitstops que Ferrari", señaló el germano-finés en Sky TV, donde actúa de comentarista.

Más adelante, completó: "¿Vas a los boxes y no hay ningún neumático en una carrera normal? En algún momento tienen que empezar a hacer algunos cambios". La opinión de alguien como Rosberg pesa mucho en el paddock, por lo que el jefe de la escudería de Maranello no tardó en responderle. "En primer lugar, creo que es muy fácil hablar cuando se está fuera. Es fácil criticar", subrayó tras el Gran Premio de Países Bajos.

"Pero no vamos a cambiar a la gente: esa es mi respuesta a Rosberg. Tenemos grandes personas y se ha demostrado que lo más importante en el deporte es la estabilidad y que nos aseguramos de mejorar día a día y carrera a carrera. Tenemos grandes personas en el equipo y no tengo ninguna duda al respecto. Todos los equipos necesitan años y experiencia para estar delante, y creo que no hay razón para que sea diferente para nosotros", explicó Binotto, seguro de los suyos.