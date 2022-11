George Russell, el joven piloto que ha hecho su debut en Mercedes-AMG Petronas en esta temporada, se ha transformado en uno de los grandes proyectos de la Formula 1 de cara al futuro cercano. En el Gran Premio de México, sin embargo, no pudo demostrar todo su talento y apenas se tuvo que conformar con el cuarto lugar, por lo que sumó 13 unidades para la clasificación general.

Luego de la carrera, el británico fue consultado sobre las razones que no le permitieron ni siquiera estar en el podio, a lo que lanzó una polémica respuesta en la que claramente subestima a Sergio Pérez. Según su visión, la largada lo perjudicó al máximo ya que no quiso atacar a su compañero (Lewis Hamilton) y por ello perdió el puesto con el mexicano. Puesto que jamás recuperó...

"Sabía que no habría podido adelantar a Max (Verstappen) por el exterior. Pero teniendo a Lewis (Hamilton) por el interior no quería ser demasiado agresivo, obviamente, él es mi compañero de equipo. Y al final, eso me hizo perder dos posiciones. Así que, si hubiera conseguido mantener la plaza probablemente habría terminado segundo hoy", apuntó con seguridad.

Más adelante completó: "Sí, creo que fue más bien en la curva 1 para ser sincero, normalmente me hubiera cruzado, o en la curva 2 hubiese adelantado al piloto. Así que sí, así es como funciona el juego a veces. Me gustaría pensar que hubiese sido lo mismo si hubiera sido al revés. Tal vez, tal vez no, no estoy muy seguro, pero he tenido unas últimas tres carreras un poco accidentadas, demasiados incidentes, demasiados errores, y eso fue probablemente un factor para habérmelo tomado con demasiada cautela".

Además de despreciar al mexicano sin ni siquiera nombrarlo o darle mérito por rebasarlo, criticó a su equipo por la estrategia utilizada en la recta final del Gran Premio. "Como he dicho, es muy fácil en retrospectiva, quizá deberíamos haber reconocido que no había manera de que pudiera adelantar a Checo (Pérez) con el neumático duro, y la única manera hubiese sido poner un blando", sentenció Russell.