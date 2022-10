Si bien todo es felicidad en la interna de Red Bull Racing por hacerse con los dos campeonatos mundiales de la Formula 1 con anticipación, los ánimos no son los mejores en el paddock ya que el equipo tuvo un fuerte cruce con el programa de televisión más importante de la competencia. Hacemos referencia a Sky Sports F1, quien realiza la cobertura para Reino Unido e Irlanda y tiene los derechos hasta la temporada 2029.

Ted Kravitz, periodista de este medio masivo de comunicación, aseguró en varias ocasiones que el título del 2021 le fue "robado" a Lewis Hamilton, algo que claramente no le cayó bien a Max Verstappen, Christian Horner y compañía. Por eso, han decidido ignorar a este canal en el Gran Premio de México y esto no pasó para nada desapercibido...

"Este año ha sido una constante... Sí, algo así como una falta de respeto diaria, especialmente de una persona en particular. Y ya está bien, no lo acepto. No puedes vivir en el pasado. Tienes que seguir adelante. Las redes sociales son un lugar muy tóxico, y si estás constantemente siendo así en directo en la televisión, sólo ayudas a que se vuelva peor en lugar de intentar mejorarlo", apuntó con contundencia SuperMax, en clara ilusión a Kravitz.

Más adelante completó: "Sigue faltándome al respeto y llega un momento en el que no lo tolero más. Por eso he decidido dejar de contestarles". Como no podía ser de otra manera, el bicampeón fue avalado por Christian Horner, su jefe, quien admitió que estaba "decepcionado con una serie de comentarios despectivos que se han hecho en Sky. Es necesario que haya un equilibrio en los comentarios. Algunos de los comentarios son excelentes, pero en algunas piezas se está haciendo demasiado sensacionalismo. Nos mantenemos unidos como equipo".

Esto, obviamente, generó que Sergio Pérez también se una a esta especie de "boicot" y no pueda aceptar entrevistas por parte del canal de TV. "La decisión fue para dejar claro nuestro descontento con algunos de los comentarios menos imparciales que se hacen o algunas de las acusaciones que a veces se hacen. Creo que una acusación de robar un campeonato es algo que no nos parece un comentario imparcial",sentenció Horner, quien dejó en claro que para Brasil levantarán el veto.