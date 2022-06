Ferrari necesita actualizaciones, pero también sabe que el límite presupuestario no es un tema a la ligera.

El Gran Premio de Mónaco fue un golpe durísimo en el mentón para todo el equipo de Ferrari. A pesar de conseguir el 1-2 en la clasificación y tener todo para llevarse la máxima puntuación en El Principado, una pésima estrategia le permitió a Sergio Pérez hacerse con la victoria y a Max Verstappen rebasar a Charles Leclerc. De esta manera, los pilotos de Red Bull Racing siguen estirando la ventaja en ambos campeonatos mundiales.

Mattia Binotto y todo el staff de la escudería italiana son conscientes de que esta situación debe cambiar: no pueden cometer más errores porque los austríacos no los perdonarán. En conferencia de prensa, fue consultado sobre la próxima actualización que tendrán sus monoplazas: ¿cuándo serán y con qué objetivo? Christian Horner y compañía, obviamente, tomaron nota de su respuesta...

"El límite presupuestario está dictando de alguna manera lo que podemos hacer. Ciertamente, debemos analizarlo de cerca y no desperdiciar nuestro dinero, no podemos simplemente hacer eso. El nuevo paquete que introducimos en España funcionó como se esperaba, lo que no siempre es un hecho. Y nuestro ritmo de carrera y la gestión de los neumáticos, puntos donde habíamos tenido bastantes problemas antes en comparación con Red Bull, fue buena", comenzó explicando el suizo.

Más adelante reveló: "Traeremos actualizaciones cuando tengamos una significativa, no traeremos piezas en cada carrera. En Mónaco, tuvimos una nueva suspensión delantera para el ángulo de dirección y luego tenemos Bakú (GP Azerbaiyán), otro circuito urbano. Así que creo que será alrededor del Reino Unido cuando tal vez lleguen algunas evoluciones. Creo que es bueno mirar también los aspectos positivos y hoy en día hay mucho".

¿Cuándo es el Gran Premio de Gran Bretaña?

Tal como adelantó el jefe de Ferrari, el equipo rojo no tendrá mejoras significativas en Azerbaiyán (12/6) ni en Canadá (19/6), aunque sí esperan un gran rendimiento por parte de sus pilotos. Será recién el 3 de julio, en el Circuito de Silverstone, cuando Charles Leclerc y Carlos Sainz tengan actualizaciones en sus monoplazas. Esa será la décima fecha del campeonato, casi la mitad del mismo.