Ferrari inició de manera perfecta esta temporada 2022 de Formula 1, pero con el correr de las semanas Red Bull Racing se despertó de su pequeña siesta y le ha dado un golpe de realidad. Los conducidos por Christian Horner se han hecho con el triunfo en los últimos cuatro Grandes Premios (Emilia-Romaña, Miami, España y Mónaco), por lo que se subieron al liderato en ambos campeonatos mundiales.

Esto, evidentemente, genera una alta preocupación en la escudería italiana. Ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz Jr. están consiguiendo los resultados deseados y pareciera que se están acostumbrando a ver a Max Vestappen y Sergio Pérez celebrando victorias, algo que mantiene disgustado a Mattia Binotto. El jefe del equipo rojo está cansado de este presente y decidió lanzar una clara amenaza a los austríacos.

"Estoy seguro de que esas situaciones nos harán más fuertes. Somos bastante conscientes de que ser competitivos es un hecho; y ganar es otra cosa. Y es otro nivel de dificultad. Creo que, como equipo, todavía estamos progresando, aprendiendo, y quizás nos lleve algo más de tiempo", aseguró el suizo dejando en claro que sus pilotos darán que hablar en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Si bien los condoctures de Red Bull Racing han hecho mérito para doblegar a Ferrari en las últimas jornadas, es cierto que los italianos cometieron errores puntuales que les costaron puntos importantes. Sin ir más lejos, la pésima estrategia llevada a cabo en Mónaco los privó de conseguir un 1-2 que parecía cantado. No solo que lo tiraron a la basura, sino que permitieron que Checo Pérez sea el héroe del fin de semana en El Principado.

"Claramente es una decepción cuando tienes el coche más rápido y logras la pole (en Mónaco) pero no puedes ganar la carrera. De alguna manera es una decepción. Se dieron circunstancias que nos complican un poco la vida. Pero no estuvimos muy bien a la hora de juzgar y decidir, así que sí, es una decepción", sentenció Mattia Binotto. Red Bull no debe relajarse, está claro.