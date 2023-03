Red Bull Racing comenzó la temporada 2023 de Fórmula 1 mucho mejor de lo esperado: se llevó el doblete en el Gran Premio de Bahréin gracias a una excelente actuación de Max Verstappen y un sólido manejo de Sergio Pérez. A pesar de que todavía falta un largo camino por recorrer, dejaron en claro que vuelven a ser candidatos al título y generan fuerte preocupación en sus rivales.

Ya te contamos sobre lo que provocó este rendimiento en Mercedes-AMG Petronas, por lo que ahora pondremos la mira en Ferrari. Charles Leclerc, quien no sumó unidades en Sakhir, platicó en conferencia de prensa sobre lo ocurrido el domingo y reconoció que se encuentran muy lejos de los austríacos.

"No es lo suficientemente bueno (el ritmo de Ferrari). Estamos lejos de Red Bull, así que tenemos que empujar y entender qué han encontrado durante este parón porque están en otro planeta en ritmo de carrera. Somos rápidos en clasificación, pero no lo somos en carrera, y no por poco", admitió el joven monegasco.

Más adelante, sobre el equipo de Checo, agregó: "Creo que Red Bull ha encontrado algo grande en alguna parte, y tenemos que encontrarlo. Red Bull parece tener mucho más rendimiento que nosotros en carrera, así que pueden gestionar en las primeras vueltas, y luego empiezan a empujar, y por eso su degradación es mucho mejor".

"La diferencia (entre el ritmo de Red Bull y Ferrari) es una locura, así que tenemos que investigarlo. Creo que simplemente somos lentos. La degradación de los neumáticos puede ser un poco (la razón), pero al final simplemente nos falta rendimiento. Tenemos que empujar más para extraer el rendimiento del coche y entonces aparece la degradación. Tenemos que analizarlo porque por ahora estamos muy lejos del ritmo de carrera ganador. Estamos destrozando los neumáticos porque somos muy lentos", sentenció Charles Leclerc, muy preocupado.