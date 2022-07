Christian Horner y Mattia Binotto no están para nada de acuerdo en la decisión que desea tomar la FIA para la temporada 2023.

Una de las grandes polémicas que ha invadido a la Formula 1 en esta temporada 2022 es el efecto porpoising que sufireron, sufren y seguirán sufriendo distintos equipos. A su vez, el que más se quejó de esta situación ha sido Mercedes-AMG Petronas, quien no ha tenido el mejor rendimiento en pista y cierta parte se la atribuyen a este fenómeno. Y luego de tanta insistencia de Toto Wolff, parece que convenció a la Federación Internacional del Automóvil en tomar una importante decisión...

La FIA tiene en mente realizar una modificación en el reglamento respecto a los suelos para combatir este efecto de cara al 2023. Esto, evidentemente, ha sido tomado de la peor manera de varias escuderías (6 de las 10 se mostraron en contra). Red Bull Racing y Ferrari, rivales directos de Mercedes, ya están presionando para que esto no suceda: van a protestar ante las autoridades.

Tanto Christian Horner como Mattia Binotto piensan que cambiar la norma por el "argumento de seguridad" es caer en el método fácil, y que los equipos deben ser quienes resuelvan sus problemas con sus recursos. "Binotto incluso me dijo que están pensando en protestar. Se pregunta por qué habiendo un límite necesitan otra regla. La seguridad se cuida con la medición", mencionó Michael Schmidt, periodista alemán de Auto Motor und Sport.

Los jefes de las escuderías que hoy pelean por el campeonato mundial aseguran que la FIA con esto buscará beneficiar a los de Toto Wolff, por lo que no se quedarán de brazos cruzados. "Lo otro que molesta a Ferrari, Red Bull y a otros equipos, lo que la FIA está proponiendo ahora, es levantar el suelo 2,5 centímetros en los bordes y reforzar el difusor un poco, es exactamente lo que Mercedes propuso a la FIA en Canadá para esta directiva técnica para resolver el problema del rebote", explicó el reportero.

Más adelante añadió con contundencia: "Las reglas nuevas claramente quitan el poder a la parte delantera del suelo y le dan más poder al difusor y Ferrari y Red Bull dicen que esto claramente resuelve los problemas de Mercedes. Tienen el problema delante, así que no pueden ir más bajos y Ferrari y Red Bull no ven por qué deberían pagar el precio de que Mercedes no pueda arreglar sus propios problemas. Habrá mucha más disputa en este asunto".