Desde hace ya un tiempo, los rumores señalan que Checo Pérez podría salir de Red Bull de manera anticipada. El piloto mexicano estuvo en la cuerda floja durante la pasada temporada, cuando los resultados no llegaban, pero finalmente se ganó la renovación del contrato y aportó lo suyo para el título en Constructores.

Sin embargo, también es un secreto a voces que a Red Bull, y especialmente al jefe del equipo, Christian Horner, les interesaría fichar al británico Lando Norris. Pues bien, según Pedro Fermín, periodista del medio español Fórmula Directa, Norris podría salir gratis de McLaren, su actual equipo, en caso de quedar por debajo del TOP5 en el Campeonato de Constructores.

La misma fuente, señala que Red Bull ya está al tanto de esta situación y mantiene interés en juntar al británico con Max Verstappen: "A pesar de tener contrato hasta 2025, Norris tiene una cláusula. Ferrari lo quiere y espera tener juntos a Lando y a Carlos Sainz, que ya estuvieron juntos en McLaren. Pero ha aparecido otro postor, Red Bull ha llamado a la puerta de Lando Norris para cuando Checo Pérez acabe su contrato".

Checo Pérez tiene contrato hasta diciembre de 2024 con Red Bull, pero en caso de no convencer en esta temporada, y de que Norris finalmente pueda llegar gratis, no se descarta una rescición anticipada del contrato, como ocurre en muchos casos. Sin embargo, esto no significaría su adiós a la Fórmula 1, ya que Alfa Romeo (ex Sauber) pretende tenerlo una vez más entre sus filas.

Donde todo comenzó

Se trata, claro está, de una escudería especial para Checo Pérez, pues ya la conoce muy bien, ya que allí inició su recorrido en la Fórmula 1. En 2026, el equipo se convertirá en Audi y el piloto mexicano podría ser una de las caras que cimienten el proyecto.

