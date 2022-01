Hablar de Helmut Marko es hacer referencia al asesor de Red Bull, un expiloto de automovilismo de 78 años que no tiene pelos en la lengua y posee una gran influencia dentro de la escudería que comanda Christian Horner. Es por eso que sus declaraciones, a pesar de ser algo polémicas, son más que respetadas. Y Sergio Pérez, corredor del equipo austríaco, puede estar más que contento con los elogios que recibió de su parte.

El ganador de las 24 Horas de Le Mans de 1971 platicó con la revista Autorevue y fue consultado sobre el rendimiento y la capacidad del piloto mexicano. Además de su frecuente crítica por su punto débil (las clasificaciones del sábado), Helmut lanzó un interesante elogio que no ha pasado desapercibido: lo comparó con Max Verstappen, su compañero y último campeón del mundo de la Formula 1.

"Pérez ha conducido al mismo nivel que Verstappen en un número de carreras, pero eso se desvanece por el tiempo que ha estado atrás en la parrilla", apuntó con contundencia el asesor de Red Bull Racing. Cabe recordar que el neerlandés y Christian Horner le han dado un enorme mérito a Checo por el título de Max, ya que fue fundamental en su contienda con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dabi.

Más adelante, Marko mencionó: "Nos queda claro que actualmente no hay ningún piloto que pueda enfrentarse a Verstappen en clasificació Pero luego necesitas a alguien que no se rompa o desfallezca, y eso ha sucedido con Pérez. Si empiezas el domingo noveno u undécimo, todas las cualidades que sin duda tienes en carrera no te ayudarán". Está claro: Pérez debe mejorar en este aspecto para dejar de ser criticado por los directivos.

"Checo no es como Bottas. La gran diferencia entre él y el finlandés es que Valtteri es un perdedor a la hora de adelantar. Es muy rápido, pero no puede adelantar con el tráfico", sentenció Helmut Marko, destrozando al piloto que dejó Mercedes-AMG Petronas para correr con Alfa Romeo Racing en este 2022.