Toto Wolff citó a Sergio Pérez en su última conferencia de prensa, algo que no gustará en la interna de Red Bull Racing.

Una de las grandes polémicas de la Formula 1 en la actualidad es el efecto porpoising que están sufriendo varios de los monoplazas en la parrilla. Los nuevos diseños no son del gusto de la gran mayoría de pilotos, quienes presentan distintas molestias físicas y mentales por el violento rebote en la suspensión a altas velocidades. La escudería que más visible hace este inconveniente es Mercedes-AMG Petronas.

Tanto Lewis Hamilton como George Russell viven una verdadera pesadilla cada vez que se suben al W13, por lo que Toto Wolff, jefe de equipo, exigió que la FIA imponga modificaciones en el reglamento de los coches (y lo logró). Esto, sin embargo, no es compartido por los directivos del resto de equipos, ya que algunos consideran que este fenómeno no los afecta y desean que cada quién solucione sus problemas.

Christian Horner, por ejemplo, se mostró disconforme con la resolución de la organización: "Si fuera un problema de seguridad genuino en toda la parrilla, entonces es algo que debería analizarse, pero si sólo afecta a personas o equipos aislados, entonces es algo con lo que cada equipo debería lidiar. Parecería injusto penalizar a los que han hecho un trabajo decente frente a los que quizás han fallado un poco".

Toto Wolff, a su vez, decidió contestarle citando a Sergio Pérez, piloto de Red Bull, quien anteriormente confesó molestias por el rebote de su RB18. "Por supuesto, la gente cuestionará si mi posición es sincera o no. Por eso digo que no es sólo nuestro problema. Pero si un piloto de Red Bull dice que llegas a los 300 km/h, que es cuando surge el problema, y con estos problemas, 'puedes incluso perder la visión en las frenadas o no ser capaz de posicionar el coche correctamente', como dijo Pérez...", señaló el austríaco.

"Todos los pilotos, al menos uno en cada equipo, han dicho que tenían dolor después de Bakú, que tenían dificultades para mantener el coche en la pista o sufrían visión borrosa. Que los directores de equipo traten de manipular lo que se dice para mantener la ventaja competitiva y usen la política cuando la FIA trata de llegar a una solución rápida para al menos poner los coches en una mejor posición, no es sincero. Y eso es lo que les he dicho", sentenció Wolff, destrozando a sus competidores directos.