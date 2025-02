El futuro de Max Verstappen en Red Bull Racing más allá de 2026 no está asegurado. El bajón de la escudería austriaca en la segunda mitad de la última temporada los dejó por debajo de McLaren y Ferrari en el Campeonato de Constructores y este nuevo curso servirá para determinar en qué lugar se encuentran parados con el rendimiento del coche respecto a otros equipos.

En este contexto, Jos Verstappen -padre de Max- reveló que el futuro de su hijo estará sujeto al rendimiento de Red Bull y, tras ello, la opción de Aston Martin tomó fuerza. De hecho, la prensa mencionó un posible contrato de 1.000 millones de dólares, pero fue el propio tetracampeón quien se encargó de hablar sobre estos rumores.

Max Verstappen brindó declaraciones en la rueda de prensa previa al evento F1 75 y en determinado momento le consultaron por las vinculaciones con Aston Martin. Fue entonces cuando admitió contactos, pero no para convertirse en piloto de Fórmula 1. “Es mucho dinero. El único contacto que he tenido con ellos fue sobre un GT3 para este año, eso es todo. No hay mucho que decir realmente, porque no hay nada“, manifestó ‘Mad Max’.

Liam Lawson y Max Verstappen en conferencia de prensa (GETTY IMAGES)

¿Hasta cuándo tiene contrato Max Verstappen con Red Bull?

El vínculo de Verstappen con Red Bull Racing se extiende hasta 2028. Sin embargo, tal como fue mencionado anteriormente, si el equipo no le da las garantías de luchar por el título, lo más probable es que Max busque una salida rumbo a otra escudería para seguir compitiendo en lo más alto.

Aston Martin fue el equipo que más vincularon con el campeón en los últimos meses, pero no hay que perder de vista que Toto Wolff -jefe del equipo Mercedes– manifestó públicamente en más de una ocasión su deseo de ficharlo para las Flechas Plateadas. Si esto llega a suceder, la futura dupla podría estar conformada por el propio Max y Andrea Kimi Antonelli.