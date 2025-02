Max Verstappen ya se sienta en la mesa de los más grandes de la Fórmula 1, pero no necesariamente es de los pilotos favoritos de los aficionados. De hecho, ‘Mad Max’ se destaca por tener una personalidad fría y no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar a la prensa o la organización.

Sin ir más lejos, en 2024 protagonizó una interminable contienda contra los comisarios de la F1 por, según él, beneficiar a los pilotos británicos. En la misma línea, el de Red Bull Racing también apuntó contra la prensa de Inglaterra por su favoritismo con los pilotos de dicho país y se puso al público de Reino Unido en su contra.

Ahora bien, esto no le salió gratis a Verstappen. Y es que, días atrás, Max fue abucheado por el público inglés cuando apareció en el O2 Arena, en el marco del F1 75 de Londres. Este evento reunió a todos los pilotos de la Fórmula 1 y las escuderías presentaron sus coches para la nueva temporada. Sin embargo, el campeón no fue bien recibido y ahora tomó una contundente decisión.

Max Verstappen no asistirá a la presentación de la F1 en 2026 si se realiza en Inglaterra

En una entrevista con RaceXpress, Jos Verstappen -padre de Max- manifestó su decepción por lo sucedido con su hijo: “En sí mismo, pensé que era una presentación razonable, sólo que me pareció vergonzoso lo que pasó allí con Red Bull Racing. Que abuchearan así a Christian Horner y también a Max. Mira, luego lo haces por la Fórmula 1, estás ahí para promocionar el deporte y luego te abuchea el público. No creo que eso sea aceptable“.

Max Verstappen camina a la par de su padre Jos Verstappen (GETTY IMAGES)

Acto seguido, completó: “Max es el único que enciende a esos ingleses y dice exactamente cómo son las cosas, pero no creo que sea aceptable, es realmente una decepción lo que pasó allí. Max no tiene ganas de eso, de que le abucheen así delante de 25.000 personas“. Y fue entonces cuando confirmó: “Si esto (el evento) es en Inglaterra el año que viene, seguro que no lo verán”.