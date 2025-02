El pedido de Fernando Alonso a la Fórmula 1 para cuando se retire

La temporada 2025 de la Fórmula 1 tendrá uno de los promedios de edad más bajos de los últimos tiempos. Las salidas de veteranos como Daniel Ricciardo, Checo Pérez o Kevin Magnussen y el ascenso de jóvenes pilotos como Andrea Kimi Antonelli o Isack Hadjar hacen que no haya tanta experiencia en el paddock. Sin embargo, a pesar de los mencionados cambios, uno que se mantiene inoxidable es Fernando Alonso.

El asturiano es el piloto más longevo de la parrilla con 43 años, pero Aston Martin confía en esa experiencia para llevar al equipo a competir de igual a igual con las mejores escuderías, sobre todo ahora que incorporaron al diseñador de coches más prestigioso de la Fórmula 1: Adrian Newey.

La voz de Alonso es una de las más autorizadas para hablar del Gran Circo y precisamente por esto en la conferencia de prensa del evento F1 75 le consultaron qué le pediría a la F1 en los próximos 25 años. Lejos de elegir algo puntual, Fernando brindó una extensa respuesta.

La petición de Fernando Alonso para la Fórmula 1

“Que no se alejase mucho de lo que es ahora, porque en los últimos 25 años el cambio más grande y a mejor ha sido en seguridad. Los coches son muy seguros ahora, antes había mucho riesgo para los pilotos, para los mecánicos, para los comisarios, la Fórmula 1 era aún bastante arriesgada”, comenzó diciendo Fernando Alonso.

Acto seguido, se mostró crítico con otras modificaciones: “Muchos de los otros cambios que ha sufrido la Fórmula 1 han sido a peor, en mi opinión. Tenemos coches más pesados, tenemos coches que ya no tienen el sonido característico, tenemos carreras un poco más predecibles, no tenemos los repostajes, no tenemos esas paradas en boxes que daban un poco de juego. Cuando llueve los coches son demasiado grandes, neumáticos son demasiado grandes, no hay ninguna visibilidad”.

Lance Stroll y Fernando Alonso en rueda de prensa (GETTY IMAGES)

Más adelante, completó: “Hay cosas en las que el deporte, a lo mejor, hace 25 años estaba un poco mejor. Intentemos mantener la seguridad, pero volvamos un poco a coches más livianos, a unos coches que suenen bien, que diviertan al público y que sean atractivos para las simulaciones”. Y finalizó: “Pedirle a la F1 que en el 2040, el 2050, la gente que esté corriendo siga disfrutando como lo hacemos nosotros“.

