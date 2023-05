La temporada 2023 de la Fórmula 1 continúa su marcha rumbo al Gran Premio de Emilia Romagna, a disputarse el fin de semana en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Red Bull Racing, dominador absoluto de los campeonatos mundiales de pilotos y constructores, quiere conseguir su sexta victoria sobre seis carreras. Aunque no está excento de polémicas…

La batalla por el título de pilotos parece haberse reducido a la lucha entre Max Verstappen y Checo Pérez, la cual viene dejando buenos capítulos a lo largo del calendario, y que ha venido dando que hablar cada vez más, poniendo en análisis cualquier decisión que se tome desde Red Bull Racing.

Una de las polémicas se dio en el Gran Premio de Azerbaiyán, competencia previa a Miami que tuvo al mexicano como victorioso, donde Christian Horner le comentó por radio al piloto neerlandés que “Checo tuvo suerte con el auto de seguridad”.

Sobre esto se refirió el propio británico en las últimas horas y de una manera muy vehemente. “El comentario no fue en referencia a que él (Checo) haya ganado de suerte, sino que tuvo un escenario afortunado que él luego convirtió (a su favor) y vaya que hizo una carrera competitiva“, comentó el jefe de equipo en Pardon My Take, para luego remarcar, con insulto de por medio, que no tiene pensado cambiar la forma en la que habla con Pérez y Verstappen.

“Para ser sincero, me importa una mierda lo que piensen los demás. Se trata de lo que piensen ellos (los pilotos) y lo que piense el equipo […] Si respondes a lo que la gente escribe en las redes sociales o lo que sea, terminas siendo un robot. Tienes que responder a lo que tú estás viendo, a lo que sientes y a lo que crees que los pilotos están sintiendo. El problema es que la gente siempre elige lo que quiere oír o lo que quiere ver, y lo más importante es lo que sienten nuestros pilotos y nuestro equipo”, argumentó Horner.