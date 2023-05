"¿Checo? Me da igual": Kun Agüero hundió a Sergio Pérez | Fórmula 1

Sergio Pérez tiene delante de sus narices la gran oportunidad de su carrera: es candidato al título mundial de la Fórmula 1 en este campeonato 2023 y solamente hay un obstáculo en su camino: Max Verstappen. Sí, justamente el mejor piloto del planeta en la actualidad. Pero sabe que es ahora o nunca.

De cara al Gran Premio de Emilia-Romaña, Checo llega segundo en la tabla de posiciones. Se encuentra a 14 puntos de SuperMax, quien tomó el liderazgo desde la primera fecha y no piensa soltarlo. Aún así, el conductor mexicano hará lo imposible para arruinarle los planes y quitarle el sueño del tricampeonato.

Sergio Pérez, despreciado por el Kun Agüero

Sergio Agüero, exfutbolista argentino y fanático de la Fórmula 1, soltó en las últimas horas una declaración que no pasó para nada desapercibida en las redes sociales. Es que le preguntaron si tenía preferencia por el mexicano, quien es el único representante latinoamericano, y no escondió su verdadera opinión…

“Me da igual (Checo Pérez). Estuve con Alonso y me contó que estaba muy bien el coche, pero yo soy muy fan de Hamilton, así que me da igual, yo prefiero que le vaya bien a Lewis“, confesó el Kun, dejando en claro que solamente hace fuerzas por el británico de Mercedes-AMG Petronas.

Agüero y Hamilton son muy amigos, y de hecho se los pudo ver juntos en el paddock del Gran Premio de Miami hace una semana. Teniendo en cuenta esta situación, sólo queda imaginar cómo hará hecho sufrir Checo al Kun en aquella definición que terminó con Verstappen campeón en 2021.