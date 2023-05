Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1 y poseedor de un apellido impactante en el mundo del automovilismo, acusó duramente a Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, de traer algo personal en contra de su familia. ¿El motivo? El jefe de Checo Pérez le cerró las puertas a Mick, su sobrino, de competir para AlphaTauri.

En plática con Formel1.de, el hermano de la leyenda Michael apuntó contra el austríaco y lo dejó en evidencia. Mick parecía el candidato ideal para el puesto que había vacante, pero no fue tenido en cuenta y tuvo que firmar como reserva de Mercedes. Y esto dolió y mucho en la interna de los alemanes.

“Franz Tost, como jefe de equipo y director de la escudería (de AlphaTauri), quería inicialmente un piloto diferente porque sabe que se tarda de dos a tres años (en desarrollar a los pilotos nuevos). El piloto disponible en el mercado era Mick, quien habría tenido sentido. Pero entonces llegó el Dr. Helmut Marko y, por razones personales o lo que sea, no quiso eso y eligió a Nyck de Vries en su lugar“, explicó Ralf.

Más adelante, lanzó una fuerte acusación: “Parece que Helmut Marko tiene un problema con el apellido Schumacher. Aunque tengo un buen intercambio con él personalmente, parece que tiene algún problema con Mick porque si no, no me resulta comprensible por qué no funcionó desde el principio”.

“Para ser honesto, no veo a nadie más en la escudería (Red Bull) que encajaría allí en este momento. Por eso me sorprende lo que está haciendo el Dr. Helmut Marko. No debemos olvidar que Red Bull no tiene necesariamente el mercado más fuerte en Alemania. Creo que si el grupo Red Bull hubiera mantenido a Schumacher en la Fórmula 1, habría recibido muchos comentarios positivos”, sentenció Ralf Schumacher.