Terminó uno de los que fue, sin lugar a dudas, uno de los años más extraños para Checo Pérez en su carrera deportiva. Acostumbrado a competir en el automovilismo desde joven, Sergio tuvo que transitar un año sabático luego de su despido de Red Bull Racing en diciembre de 2024.

Publicidad

Publicidad

No osbtante, el año llegó a su fin y ahora Checo está listo para volver a correr de la mano de Cadillac en la temporada 2026. Sin embargo, el oriundo de Guadalajara se tomó un momento para hacer un resumen del 2025 en un posteo de Instagram y Max Verstappen apareció en él.

En total, Checo publicó 11 fotos acompañadas de la frase: “2025 sabático te fuiste muy rápido. Vamos por un gran 2026”. Pero solo una tuvo que ver con la Fórmula 1 y fue precisamente una imagen junto a Max Verstappen, quien fuera su compañero en Red Bull. Puntualmente, es del momento en el que el neerlandés le regaló un casco a Pérez con una dedicatoria.

Ahora, los dos volverán a verse las caras en la pista, pero como rivales. Mientras que Max seguirá liderando el proyecto de Red Bull junto a Isack Hadjar de compañero, Checo volverá al ruedo con Cadillac en la alineación titular que confoma con otro veterano, Valtteri Bottas.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dice la dedicatoria del casco que Verstappen le regaló a Checo?

Max Verstappen escribió en el casco que le obsequió a Checo Pérez: “Thank you for being the best teammate and friend”. Lo que se traduce a: “Gracias por ser el mejor compañero de equipo y amigo”.

Verstappen y Checo con el casco de Red Bull (@schecoperez)

ver también Vuelve Checo Pérez: fecha de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026

En síntesis

Checo Pérez volverá a competir con Cadillac en la temporada 2026 .

volverá a competir con en la . El mexicano resumió su año sabático 2025 tras salir de Red Bull Racing .

tras salir de . Max Verstappen le regaló un casco agradeciéndole por ser el “mejor compañero“.

Publicidad