El nuevo reglamento de la Fórmula 1 está generando gran controversia en el Gran Circo. Max Verstappen -máxima figura de la categoría- se convirtió en el principal detractor del motor híbrido y en las últimas horas dejó en claro que su retiro puede adelantarse si no se toman medidas al respecto.

Publicidad

Publicidad

En declaraciones recogidas por el portal Soy Motor, el tetracampeón manifestó: “Estamos cerca del final de mi carrera en Fórmula 1. El nuevo reglamento no está ayudando, pero no importa, estoy feliz con mi carrera, puedo fácilmente dejarla atrás, tengo otros proyectos“.

El futuro de Max Verstappen podría estar lejos de la F1 (GETTY IMAGES)

“¿A quién le importa cuando tengas 60 o 70 años si ganaste 4 o 10 títulos? Me hago mayor y prefiero pasar el tiempo con mi familia“, cerró Verstappen, quien fue padre por primera vez el 2 de mayo de 2025.

Publicidad

Publicidad

No es la primera vez que Max critica a la nueva Fórmula 1 y coquetea con abandonar el Gran Circo antes de lo esperado. De hecho, durante los test de pretemporada en Bahréin había catalogado a la nueva F1 como la “Fórmula E con esteroides”.

Verstappen no es el único crítico

Pilotos como Lewis Hamilton o Checo Pérez también se han manifestado en contra del nuevo reglamento, mientras que Flavio Briatore -asesor ejecutivo de Alpine- dijo a días de la primera carrera en Australia: “Pone a la F1 en riesgo de sufrir un fuerte declive. Es simplemente un desperdicio de esfuerzo de ingeniería, y los aficionados no lo entenderán. Debemos proteger la carrera en sí y el sonido del motor. Eso es la F1″.

ver también Lando Norris invitó a Max Verstappen a retirarse de la Fórmula 1 tras sus quejas

En síntesis

Max Verstappen amenazó con adelantar su retiro de la Fórmula 1 por el nuevo reglamento.

amenazó con adelantar su retiro de la por el nuevo reglamento. El piloto tetracampeón fue padre por primera vez el 2 de mayo de 2025 .

. Flavio Briatore, asesor de Alpine, criticó el motor híbrido previo al Gran Premio de Australia.

Publicidad