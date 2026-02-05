Pasan los días y continúan las novedades alrededor de la vuelta de Checo Pérez a la Fórmula 1. Cadillac ya anunció el mono oficial que utilizará el tapatío en la temporada 2026 y ahora Mercado Libre fue confirmado como nuevo sponsor oficial del mexicano.

Checo filmó un comercial con su nuevo patrocinador y luego platicó con varios medios en una ronda de prensa. Fue en ese contexto que envió un aviso a toda la F1: “Disfrutar de este regreso no significa que voy a pasearme los domingos. Para mí es crucial tener esa motivación de que estamos progresando mucho”.

Sergio Pérez en el box de Cadillac (@SChecoPerez)

En la misma línea, el oriundo de Guadalajara afirmó: “Llevo 14 años en la Fórmula 1 que he aprendido bastante y un equipo nuevo es la mejor forma de poderlo transmitir. Y también tengo que decir que hay mucha gente con mucha experiencia dentro del equipo”.

“Han sido muchos meses de preparación, obviamente empezando con un proyecto nuevo, es todo distinto, muchas cosas que todo el equipo va encontrándose y bueno, creo que quien entiende de la Fórmula 1 sabe que esto es un proyecto a largo plazo. Regresar con una marca como Cadillac, para mí es un sueño hecho realidad en esta etapa de mi carrera“, cerró Checo Pérez.

Cadillac presentó su nueva indumentaria

Otra de las novedades de Cadillac en el inicio de febrero fue el lanzamiento de su nueva línea de indumentaria del equipo de la Fórmula 1. Todos los productos ya pueden ser adquiridos en la página web oficial y lo más económico son gorras de 40 dólares.

Checo Pérez con la nueva gorra de Cadillac (@CadillacF1News_)

