Cada vez falta menos para los primeros test de pretemporada de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Algunos equipos ya dieron indicios de cómo será el diseño de su coche para el nuevo curso y uno de ellos fue Cadillac.

La nueva escudería americana, que contará con Checo Pérez como uno de sus pilotos titulares, ya mostró un primer diseño preliminar que utilizará en los test de Barcelona, pero no será el definitorio.

Por el contrario, recién el 8 de febrero se dará a conocer el diseño final del monoplaza de Cadillac para toda la temporada. Ahora bien, el resto de escuderías también confirmaron la fecha de la presentación de los coches.

Fechas confirmadas por escudería

Red Bull Racing : 15 de enero

: 15 de enero Racing Bulls : 15 de enero

: 15 de enero Haas : 19 de enero

: 19 de enero Audi : 20 de enero

: 20 de enero Mercedes : 22 de enero

: 22 de enero Ferrari : 23 de enero

: 23 de enero Alpine : 23 de enero

: 23 de enero Williams : 3 de febrero

: 3 de febrero Cadillac : 8 de febrero

: 8 de febrero Aston Martin : 9 de febrero

: 9 de febrero McLaren: 9 de febrero

Fecha de los test de pretemporada de la F1 2026

Test 1 : del 26 al 30 de enero en Barcelona

: del 26 al 30 de enero en Barcelona Test 2 : del 11 al 13 de febrero en Bahréin

: del 11 al 13 de febrero en Bahréin Test 3: del 18 al 20 de febrero en Bahréin

En síntesis

Checo Pérez pilotará para Cadillac, escudería que presentará su coche final el 8 de febrero .

pilotará para Cadillac, escudería que presentará su coche final el . Red Bull y Racing Bulls inician las presentaciones de la temporada el 15 de enero .

y inician las presentaciones de la temporada el . Los primeros test de pretemporada se realizarán en Barcelona del 26 al 30 de enero.

