Cada vez falta menos para los primeros test de pretemporada de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Algunos equipos ya dieron indicios de cómo será el diseño de su coche para el nuevo curso y uno de ellos fue Cadillac.
La nueva escudería americana, que contará con Checo Pérez como uno de sus pilotos titulares, ya mostró un primer diseño preliminar que utilizará en los test de Barcelona, pero no será el definitorio.
Por el contrario, recién el 8 de febrero se dará a conocer el diseño final del monoplaza de Cadillac para toda la temporada. Ahora bien, el resto de escuderías también confirmaron la fecha de la presentación de los coches.
Fechas confirmadas por escudería
- Red Bull Racing: 15 de enero
- Racing Bulls: 15 de enero
- Haas: 19 de enero
- Audi: 20 de enero
- Mercedes: 22 de enero
- Ferrari: 23 de enero
- Alpine: 23 de enero
- Williams: 3 de febrero
- Cadillac: 8 de febrero
- Aston Martin: 9 de febrero
- McLaren: 9 de febrero
Fecha de los test de pretemporada de la F1 2026
- Test 1: del 26 al 30 de enero en Barcelona
- Test 2: del 11 al 13 de febrero en Bahréin
- Test 3: del 18 al 20 de febrero en Bahréin
