Fórmula 1

Equipo por equipo: estas son las fechas de presentación de todos los coches de la F1 2026

Algunas escuderías ya dieron pistas de cómo será el diseño y muchos se conocerán en su totalidad en enero.

Por Leandro Barraza

Presentación del coche de Alpine 2025
Presentación del coche de Alpine 2025

Cada vez falta menos para los primeros test de pretemporada de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Algunos equipos ya dieron indicios de cómo será el diseño de su coche para el nuevo curso y uno de ellos fue Cadillac.

La nueva escudería americana, que contará con Checo Pérez como uno de sus pilotos titulares, ya mostró un primer diseño preliminar que utilizará en los test de Barcelona, pero no será el definitorio.

Por el contrario, recién el 8 de febrero se dará a conocer el diseño final del monoplaza de Cadillac para toda la temporada. Ahora bien, el resto de escuderías también confirmaron la fecha de la presentación de los coches.

Fechas confirmadas por escudería

  • Red Bull Racing: 15 de enero
  • Racing Bulls: 15 de enero
  • Haas: 19 de enero
  • Audi: 20 de enero
  • Mercedes: 22 de enero
  • Ferrari: 23 de enero
  • Alpine: 23 de enero
  • Williams: 3 de febrero
  • Cadillac: 8 de febrero
  • Aston Martin: 9 de febrero
  • McLaren: 9 de febrero
Fecha de los test de pretemporada de la F1 2026

  • Test 1: del 26 al 30 de enero en Barcelona
  • Test 2: del 11 al 13 de febrero en Bahréin
  • Test 3: del 18 al 20 de febrero en Bahréin
Lance Stroll reveló que Aston Martin no será “un equipo top” en 2026

Lance Stroll reveló que Aston Martin no será “un equipo top” en 2026

En síntesis

  • Checo Pérez pilotará para Cadillac, escudería que presentará su coche final el 8 de febrero.
  • Red Bull y Racing Bulls inician las presentaciones de la temporada el 15 de enero.
  • Los primeros test de pretemporada se realizarán en Barcelona del 26 al 30 de enero.
