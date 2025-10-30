Ni McLaren ni Red Bull: la escudería que promete ganar “varios campeonatos consecutivos”

La próxima temporada de la Fórmula 1 podría tener nuevos protagonistas. Durante los últimos años, la categoría ha sido dominada por Red Bull Racing y, más cerca en el tiempo, McLaren. Sin embargo, en 2026 la Máxima tendrá un cambio de reglamento significativo y es en ese contexto que una escudería promete luchar por el campeonato.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Aston Martin. Este equipo, respaldado por los millones del magnate Lawrence Stroll (padre del piloto Lance Stroll), espera pelear en la primera línea a partir de 2026 y para ello están llevando adelante un arduo trabajo de ingienería liderado por Adrian Newey, el diseñador de coches más prestigioso del Gran Circo que precisamente llevó a Red Bull a ese reciente dominio intachable.

En la escudería de Silverstone están convencidos de que están en la dirección correcta, tanto así que el director de equipo –Andy Cowell– aseguró en una entrevista con Madeen que no solo van a ser campeones, sino que van a conseguir varios títulos de manera consecutiva.

Andy Cowell, Team Principal de Aston Martin (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

A la hora de ser consultado por los objetivos de Aston Martin a partir de 2026, Cowell conestó: “Ganar varios campeonatos consecutivos. Eso es lo que nos esforzamos por hacer. Y sí, lo conseguiremos“. Y completó: “Es un negocio de ingeniería, trabajar en equipo, por el bien de ese coche de carreras”.

ver también Aston Martin confirma un nuevo piloto para 2026: ¿Qué pasa con Fernando Alonso y Lance Stroll?

¿Qué puesto de la tabla de Constructores 2025 ocupa Aston Martin?

Aston Martin está séptimo de diez equipos en el Campeonato de Constructores 2025 con 69 puntos. Esta suma está compuesta de 37 unidades de Fernando Alonso y 32 de Lance Stroll.

McLaren – 713 Ferrari – 356 Mercedes – 355 Red Bull Racing – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Haas – 62 Kick Sauber – 60 Alpine – 20

Publicidad

Publicidad

ver también Prensa internacional da por sentada la renovación de Franco Colapinto en Alpine

En síntesis