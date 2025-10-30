Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Ni McLaren ni Red Bull: la escudería que promete ganar “varios campeonatos consecutivos”

El director de un equipo de la Fórmula 1 se planteó grandes objetivos a partir de 2026, año en el que cambia el reglamento.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Red Bull y McLaren en la F1 2025
© GETTY IMAGESRed Bull y McLaren en la F1 2025

La próxima temporada de la Fórmula 1 podría tener nuevos protagonistas. Durante los últimos años, la categoría ha sido dominada por Red Bull Racing y, más cerca en el tiempo, McLaren. Sin embargo, en 2026 la Máxima tendrá un cambio de reglamento significativo y es en ese contexto que una escudería promete luchar por el campeonato.

Publicidad

Se trata de Aston Martin. Este equipo, respaldado por los millones del magnate Lawrence Stroll (padre del piloto Lance Stroll), espera pelear en la primera línea a partir de 2026 y para ello están llevando adelante un arduo trabajo de ingienería liderado por Adrian Newey, el diseñador de coches más prestigioso del Gran Circo que precisamente llevó a Red Bull a ese reciente dominio intachable.

En la escudería de Silverstone están convencidos de que están en la dirección correcta, tanto así que el director de equipo –Andy Cowell– aseguró en una entrevista con Madeen que no solo van a ser campeones, sino que van a conseguir varios títulos de manera consecutiva.

Andy Cowell, Team Principal de Aston Martin (GETTY IMAGES)

Andy Cowell, Team Principal de Aston Martin (GETTY IMAGES)

Publicidad

A la hora de ser consultado por los objetivos de Aston Martin a partir de 2026, Cowell conestó: Ganar varios campeonatos consecutivos. Eso es lo que nos esforzamos por hacer. Y sí, lo conseguiremos. Y completó: “Es un negocio de ingeniería, trabajar en equipo, por el bien de ese coche de carreras”.

Aston Martin confirma un nuevo piloto para 2026: ¿Qué pasa con Fernando Alonso y Lance Stroll?

ver también

Aston Martin confirma un nuevo piloto para 2026: ¿Qué pasa con Fernando Alonso y Lance Stroll?

¿Qué puesto de la tabla de Constructores 2025 ocupa Aston Martin?

Aston Martin está séptimo de diez equipos en el Campeonato de Constructores 2025 con 69 puntos. Esta suma está compuesta de 37 unidades de Fernando Alonso y 32 de Lance Stroll.

  1. McLaren – 713
  2. Ferrari – 356
  3. Mercedes – 355
  4. Red Bull Racing – 346
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 69
  8. Haas – 62
  9. Kick Sauber – 60
  10. Alpine – 20
Publicidad
Prensa internacional da por sentada la renovación de Franco Colapinto en Alpine

ver también

Prensa internacional da por sentada la renovación de Franco Colapinto en Alpine

En síntesis

  • Adrian Newey, diseñador de coches, lidera el trabajo de ingeniería en el equipo Aston Martin.
  • Aston Martin espera luchar por el campeonato a partir de 2026 debido al cambio de reglamento.
  • Aston Martin ocupa el séptimo puesto con 69 puntos en el Campeonato de Constructores 2025.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Aston Martin confirma un nuevo piloto para 2026
FÓRMULA 1

Aston Martin confirma un nuevo piloto para 2026

Lewis Hamilton se burla de Fernando Alonso en redes sociales
FÓRMULA 1

Lewis Hamilton se burla de Fernando Alonso en redes sociales

Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Singapur 2025
FÓRMULA 1

Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Singapur 2025

Las dos fuertes razones que llevaron a James Rodríguez a dejar León a fin de año
Liga MX

Las dos fuertes razones que llevaron a James Rodríguez a dejar León a fin de año

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo