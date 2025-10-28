La temporada 2025 de la Fórmula 1 está muy cerca de terminar y la mayoría de los equipos ya miran hacia el próximo año. Como es sabido, la Máxima tendrá el cambio de reglamento más grande desde su creación y pronosticar qué escuderías estarán al frente se presenta como una tarea difícil. Sin embargo, entre los candidatos aparece Aston Martin.

El equipo con sede en Silverstone contrató a Adrian Newey -diseñador de coches más prestigioso de la historia de la F1- de cara al 2025, pero lo cierto es que el ingeniero de 66 años ha centrado sus esfuerzos en el auto de la próxima temporada. Por esta razón, los frutos de toda la inversión que se viene haciendo podrían verse por fin en el curso que comenzará en marzo con el GP de Australia 2026.

Ahora bien, este martes Aston Martin hizo un anuncio importante para el siguiente curso: confirmaron a Jak Crawford como nuevo piloto del equipo. El estadounidense de 20 años viene de correr en la Práctica Libre de México y ahora es un hecho que será parte del equipo de manera permanente.

¿Cómo afecta esto a Fernando Alonso y Lance Stroll?

La confirmación de Jak Crawford como piloto de Aston Martin no tiene ninguna incidencia en los roles de Fernando Alonso y Lance Stroll. Ambos seguirán siendo la dupla titular en un año que promete por todo el trabajo de diseño e ingienería que llevó la escudería en los últimos meses de la mano de Adrian Newey.

Así le fue a Jak Crawford en la FP1 de México

